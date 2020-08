GINGRAS,

Bibianne Baillargeon



À l'Hôpital Laval, le 9 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé madame Bibianne Baillargeon, épouse de monsieur Arthur Gingras, fille de feu monsieur Paul Baillargeon et de feu madame Léa Roy. Elle demeurait à Saint-Anselme. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Lisette Godbout), Jérôme, Micheline, Marie-Josée (Olivier Jacques) et Chantale (Gilles Roy); ses petits-enfants: Amélie, Meggie, Andréanne (Charlène), Megan, Laurent, Béatrice et Arthur; son arrière-petit-fils Jacob; ses frères et sœurs: Patrick (Carmelle Gonthier), Bernard, Carole (Jean Clément Lacasse), Daniel (Micheline Roy) et feu Lionel; ses beaux-frères et belles-sœurs : Raymond (feu Noëlla Laverdière), Yvon (Ghyslaine Harvey), feu Jean-Louis (Carmelle Allard) et feu Gérald (Diane Dupuis), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 10h.Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le dimanche 23 août à 14h.