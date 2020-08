DUBÉ, Michel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2020, est décédé monsieur Michel Dubé, conjoint de Sylvie Fortier, fils de feu dame Jeannette Pageau et de feu monsieur Roger Dubé. Il demeurait à Québec (Charlesbourg). Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Ève Verreault-Dubé (David Gilbert) et Steven Verreault-Dubé; ses frères et sœurs : Réjean (Lise Bédard), Sylvie (Raynald Savard), Ginette (Jean-Marie Côté), Jocelyn (Monique Cadorette), Réal (Claudette Parent), Lily (Jacques Goulet), Claude (Sylvie Grégoire), feu Jacques, Denis (Louiselle Daigle) et feu Olivette (feu Daniel Langlois); ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins et le support apporté. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aule samedi 22 août de 11h30 à 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3).Pour rendre hommage à monsieur Dubé, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com