SIMONEAU, Yvan



À Québec, le 5 mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Yvan Simoneau, conjoint de Diane Poirier, fils de feu Élizabeth Labonté et de feu Jean Simoneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13h30 à 15h30.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (sa mère Claire Jobin); ses petits-fils: Eliott et Alexis (leur père Pascal Hamel); ses frères et sa sœur: feu Marc (Madeleine Lavoie), Richard (Marie Carmen Pelegrin), Betty-Ann (Jean-Guy Rousseau), Pierre et Guy; son beau-frère Claude Poirier (Johanne Tremblay); sa belle-sœur Hélène Poirier (Richard Brulotte); les fils de sa conjointe: Maxime Robitaille (Mélissa Gauthier) et Mathieu Robitaille (Marie-Claude Tremblay) et ses petits-enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Dr Julien, 4765, rue Sainte- Catherine Est, Montréal, QC H1V 1Z5, téléphone : 514-527-3777, www.fondationdrjulien.org