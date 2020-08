GENEST HACKETT, Serge



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Serge Genest Hackett, survenu à Québec, le 12 août 2020. Il était le fils adoptif de feu William Hackett et de feu Bertha Samson. Il habitait à Québec. L'inhumation des cendres aura lieu le samedi 26 septembre 2020 à 13h au cimetière Saint-Patrick, 1601, chemin Saint-Louis, Québec (QC) G1S 1G4. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Suzanne Genest et Joyce Hackett (Claire Saint-Louis) ainsi que ses neveux et nièces: Sophie Mailloux (Simon Blais), Jean Mailloux, Geneviève Mailloux (Benjamin Demelin), Vicky Mailloux (Peter Rose) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis très chers.