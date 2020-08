BÉRUBÉ LEMIEUX,

Marie-Noëlle



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 15 août 2020, est décédée à l’âge de 76 ans et 7 mois, dame Marie-Noëlle Lemieux épouse de feu monsieur Claude Bérubé. Elle était la fille de feu Thomas Lemieux et de feu Cécile Fournier. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aude 9h à 10h55.et sera suivie de l'inhumation des cendres au cimetière des Pins.Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Gilles Houle) et Steve; ses petits-enfants : Karianne Bérubé (Sébastien Labbé), Jérémi Bérubé et Zacharie Houle (Ann-Sophie Murray); ses arrière-petits- enfants: Enrick, Liam, Jacob, Théo, Logan; sa sœur et ses frères: Estelle (Pierre Houle), Noël (Aline St-Onge), Denis (Ginette Lévesque); sa cousine et proche aidante Mme Ginette Paquette. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement les membres du personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon.