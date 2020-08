DROLET, Yolande



À Trois-Rivières, le 6 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yolande Drolet, fille de feu monsieur Joseph Drolet et de feu madame Yvonne Trépanier, native de Saint-Raymond, elle demeurait à Trois-Rivières.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Drolet laisse dans le deuil sa fille Gina et sa conjointe Patricia Léger, ses sœurs: Christiane (feu Roger Forget) et Réjeanne; ses belles-sœurs Aline Paquet (feu Valère Drolet) et Jeanne-Mance Fiset (feu Jean-Marie Drolet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Madame Drolet était également la sœur de: feu Françoise (feu Georges Bélanger), feu Marie-Lia (feu Léopold Genois) et feu Marc ( feu Gemma Godin).