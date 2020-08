François Bellefeuille animera le prochain gala Les Olivier

Même si la pandémie a grandement chamboulé les spectacles dans le milieu de l'humour, il en faudra plus pour annuler la présentation du gala Les Olivier. L'Association des professionnels de l'industrie de l'humour (APIH) a annoncé ce matin que la cérémonie se tiendra bel et bien et qu'elle sera animée par François Bellefeuille.

Se tenant habituellement au mois de décembre, cette 22e édition a toutefois été reportée au 21 mars 2021, à 20h. Elle sera diffusée en direct sur les ondes d'ICI TÉLÉ.

En carrière, François Bellefeuille a remporté neuf Olivier, dont celui de Découverte de l'année, en 2012. Ses deux one-man shows ont chacun été sacrés Spectacle de l'année. En 2018, il recevait l'Olivier de l'humoriste de l'année.

Plus de détails à venir.