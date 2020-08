Gosselin réclame une «mise à jour économique» à l’administration Labeaume

Jean-François Gosselin veut avoir l’heure juste sur l’état des finances de la Ville de Québec et réclame une «mise à jour économique», dans la foulée de la déclaration de la ministre André Laforest qui interdit aux villes de faire un déficit.

Lors d’un point de presse, jeudi matin, le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec a réitéré sa demande pour un plénier d’ici le 30 septembre, avec les hauts fonctionnaires de la Ville, pour faire le point sur les impacts financiers de la crise sanitaire.

«On n’est pas en mode panique aujourd’hui mais on veut connaître l’état de la situation actuelle. On veut savoir si le bateau vogue présentement en eaux troubles, si on est en eaux calmes ou en plein milieu d’une tempête. Et s’il y a une deuxième vague à l’automne, est-ce que la Ville est bien préparée?», a-t-il déclaré.

«C’est l’argent du monde et les citoyens ont le droit de connaître l’état de la situation. La situation est préoccupante à Québec mais c’est le cas partout, c’est le cas pour les finances des villes mais aussi pour les sociétés de transport», a-t-il renchéri, disant craindre des compressions qui pourraient affecter les services aux citoyens.

«Le maire avait parlé de coupes chirurgicales (en mai). On veut qu’il nous donne des exemples, a ajouté M. Gosselin. Le maire, ce qu’il a dit il y a trois mois, c’est certain que ça a évolué. S’il y a déficit, quelle est l’ampleur de ce déficit-là et quel est le plan de match ? Le maire a déjà annoncé un gel de taxes pour l’an prochain donc quels seront les impacts ?»

Un trou anticipé de 215 M$

En mai dernier, le maire Labeaume anticipait déjà un trou de 215 M$ dans les finances de la Ville de Québec pour 2020 et 2021. Pour l’année en cours, il prévoyait des pertes de 40 M$ à 65 M$ pour la Ville en plus de pertes de 25 M$ à 35 M$ pour le RTC. Il disait alors vouloir épargner les services aux citoyens et prévoyait des coupes «un peu partout».

En juin, le gouvernement du Québec a ensuite annoncé une aide d’urgence de 400 M$ aux sociétés de transport de la province, incluant le RTC, qui ont dû continuer à donner un service essentiel malgré la chute dramatique de l’achalandage.

Interdiction de faire des déficits

En commission parlementaire la veille, la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a indiqué qu’elle ne permettrait pas aux villes de boucler l’année en faisant un déficit, malgré la pandémie.

La loi prévoit pourtant des mécanismes pour permettre aux municipalités de combler un déficit en cours d’année, dans des circonstances exceptionnelles.

«Bien que la loi n’autorise pas les municipalités à adopter des budgets déficitaires, elle prévoit des modalités permettant aux municipalités de combler un déficit lorsque celui-ci est anticipé à la fin de l’année financière. La loi prévoit notamment qu’un déficit peut être consolidé par un règlement d’emprunt. Le cas échéant, il peut également être absorbé par les surplus cumulés de la municipalité», peut-on lire sur le site web du gouvernement du Québec consacré à la pandémie.