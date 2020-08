La face cachée des parcs

Les Montréalais sont majoritairement locataires. Donc, nombreux à ne pas avoir de cour. Pour la verdure et l’air, il reste les parcs. Après des mois de confinement, ils sont de l’or en barre.

Le jour, ça se passe bien. La plupart des gens respectent la distanciation et font peu de bruit. Après le coucher du soleil, c’est une autre histoire, nettement moins plaisante. Et pas seulement à Montréal.

Les gens suffisamment chanceux pour vivre autour d’un parc le savent trop bien. En pandémie, le soir venu, certains parcs deviennent des refuges à partys. C’est zéro distanciation. Ça crie, etc.

Abonnés absents

Où sont les patrouilles policières de soir ? Aussi rares qu’un masque sur le visage de Lucie Laurier. Où sont les autorités de santé publique ? Aux abonnés absents.

La Presse rapporte d’ailleurs la tenue récente au mont Royal d’un méga rassemblement d’une foule serrée comme des sardines. Nous sommes pourtant à l’aube de la rentrée et, surtout, d’une deuxième vague de la COVID-19.

La contagion communautaire s’étend aux moins de 35 ans. Ce qui en fait des vecteurs potentiels de propagation du virus auprès de personnes à la santé plus fragile.

C’est pourquoi de plus en plus d’experts sont favorables au port obligatoire du masque dans les lieux extérieurs où la distanciation est impossible, tels les parcs le soir, les rassemblements, etc.

Hésitations

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, hésite encore. Bref, au lieu d’agir en prévention, les autorités se contentent de suggérer aux jeunes ou moins jeunes concernés de se faire dépister après coup.

C’est tout le contraire d’une approche proactive qui viserait à prévenir ces cas de contagion au lieu de les répertorier une fois le risque encouru.

De précieux mois ont été perdus avant d’imposer le masque dans les lieux publics fermés. Ne répétons pas la même erreur pour les rassemblements extérieurs.