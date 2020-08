La Tempête touché par la COVID-19

Après le Costco Lebourgneuf, au tour du très sélect Club de golf La Tempête d’être touché de près par la pandémie de COVID-19, alors que «quelques» membres ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

C’est ce qu’a indiqué le cofondateur et directeur général de l’organisation de Lévis, André Raymond, via un courriel envoyé aux membres mardi et dont Le Journal a obtenu une copie.

On y apprend que ces «quelques» membres ont foulé les verts, la semaine dernière, avant de savoir qu’ils étaient malades.

Toutefois, on précise que tous leurs contacts qui les ont approchés de près ou de loin ont été identifiés depuis.

«Malchanceux»

«On a vraiment été malchanceux, c’est un cas de rencontre social», indique M. Raymond, joint par Le Journal jeudi soir.

«[Une personne] aurait contracté la COVID-19 à l’extérieur du Club, puis serait venue jouer au golf avec quelques amis. La transmission aurait pu se poursuivre là par la suite», poursuit-il, ajoutant ne pas savoir exactement combien de membres étaient affectés.

Par mesure de prévention, en plus du groupe concerné, quelques autres golfeurs qui auraient pu croiser le chemin de ce dernier ont été invités à suivre un test de dépistage.

Les employés qui travaillaient lors du passage de ce groupe se feront aussi tester, assure le directeur général de l’organisation.

Opération désinfection

«On fait déjà de la désinfection tous les jours, on se lave les mains régulièrement, les masques sont obligatoires et il y a des séparateurs dans les voiturettes. On veut faire le maximum de prévention et être proactif dans cette situation-là», affirme M. Raymond.

Le Club de golf sélect de près de 300 membres n’a pas eu à fermer ses portes puisqu’une « opération majeure » de désinfection a été menée au chalet du site, dans la nuit du 18 au 19 août.

Questionné à ce sujet, le CISSS de Chaudière-Appalaches n’a pas voulu confirmer l’éclosion, affirmant que «toutes les enquêtes sont confidentielles», sauf si celle-ci éclate «dans un milieu de vie ou si la situation le justifie».