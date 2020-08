Le premier ministre français visitera le Québec en 2021

QUÉBEC | La pandémie a forcé le report d’une rencontre entre le premier François Legault et son homologue français, mais le tête-à-tête est toujours prévu et a été remis à l’an prochain.

Le nouveau premier ministre de la République française, Jean Castex, visitera ainsi la Vieille-Capitale et l’Assemblée nationale en 2021 dans le cadre de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres (RAPM), une tradition instaurée en 1977.

Jean Castex a été nommé le 3 juillet dernier à la tête du gouvernement français par le président Emmanuel Macron. Il a ainsi remplacé Édouard Philippe.

La rencontre entre MM. Castex et Legault permettra de donner une nouvelle impulsion aux coopérations franco-québécoises, a précisé le bureau de François Legault.

Les deux hommes ont discuté au téléphone, jeudi, entretien au cours duquel il a été question de la crise sanitaire et de relance économique.

«Le Québec et la France partagent une histoire, des valeurs et des intérêts en commun. Je suis très attaché à la continuité de cette relation et je me réjouis de travailler avec le premier ministre Legault pour faire vivre et développer encore notre coopération en vue de la prochaine RAPM», a indiqué Jean Castex, premier ministre de la République française, par communiqué.

«Le Québec désire augmenter de manière significative ses échanges économiques avec la France. La relance de nos économies repose notamment sur l’accroissement des échanges internationaux. Il faut tirer profit ensemble du fort rebond des économies québécoise et française», a dit pour sa part François Legault.

L’année 2021 coïncidera avec le 60e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris.