Le tournage de Maria Chapdelaine a repris

L’équipe du film Maria Chapdelaine venait tout juste de terminer le tournage de sa portion hivernale quand la pandémie a paralysé l’industrie du cinéma en mars dernier. Cinq mois plus tard, le réalisateur Sébastien Pilote s’apprête à boucler le tournage du bloc estival du long métrage après avoir fait plusieurs ajustements pour adapter son plateau à la nouvelle réalité de l’ère de la COVID-19.

Un de ces ajustements, explique le producteur Pierre Even, a été de transférer le plus de scènes possible à l’extérieur. Des séquences du film qui devaient se dérouler à l’intérieur ont donc été réécrites pour pouvoir être tournées dehors.

« Dès le mois d’avril, on a pris cette décision avec Sébastien [Pilote] parce qu’on jugeait que ce serait beaucoup plus simple de respecter les consignes de distanciation physique en tournant à l’extérieur », indique Pierre Even, joint jeudi à Normandin (au Lac-Saint-Jean), où le film est tourné.

« On avait des scènes avec 12 ou 13 personnages à faire et le fait de pouvoir les tourner à l’exté-rieur nous a beaucoup aidés. En plus, ça correspond bien au scénario de Sébastien. Dans le film, les personnages sont beaucoup enfermés pendant l’hiver. Et quand l’été arrive, ils sortent dehors. »

Plus complexe

Après avoir tourné une grande partie de Maria Chapdelaine l’hiver dernier avant le confinement, Sébastien Pilote (Le vendeur) et son équipe se sont réinstallés dans la région de Normandin, il y a deux semaines, pour terminer le tournage du film. Treize jours de tournage étaient d’abord prévus pour ce bloc estival, mais Pierre Even a ajouté deux journées supplémentaires au calendrier pour permettre à l’équipe de bien apprivoiser les nouvelles mesures sanitaires.

« Comme de fait, ça nous a pris un ou deux jours à nous habituer à cette nouvelle réalité », souligne Pierre Even en ajoutant que toute l’équipe du film a logé au même hôtel de Saint-Félicien pour éviter le plus de contacts possible avec le monde extérieur.

« Tout le monde sur le plateau a son masque et ses lunettes de protection. Les comédiens portent aussi des masques sauf quand ils tournent leurs scènes. Les membres de l’équipe ne sont sur le plateau que quand c’est nécessaire et il y a un minimum de personnes autour de la caméra. C’est plus complexe à organiser, mais ça fait partie de la façon dont on travaille maintenant. »

Nouvelle adaptation du roman de Louis Hémon, Maria Chapdelaine mettra en vedette Sara Montpetit, Sébastien Ricard, Hélène Florent et Gilbert Sicotte. Le film, dont le tournage se termine dimanche, doit prendre l’affiche en décembre prochain.