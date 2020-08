On efface tout et on recommence!

Vous savez ce qu’est un « reboot » au cinéma ?

C’est lorsqu’on recommence une série dès le début.

Spiderman est le roi des « reboots ».

Entre 2002 et 2019, il y a eu trois versions de Spiderman.

Celle avec Tobey Maguire.

Puis on a recommencé la saga avec Andrew Garfield.

Et on est revenu au point de départ avec Tom Holland.

On a pu voir à trois reprises comment le jeune Peter Parker est devenu l’homme-araignée !

NOUVEAU DÉPART

C’est un peu ce que vient de faire Justin Trudeau.

« On arrête la partie et on reprend tout depuis le début ! »

Comme un petit gars qui est en train de perdre à Uno, qui jette ses cartes sur la table et qui dit : « Ah, moi, j’joue plus ! »

« J’appuie sur “reboot” et je redémarre mon ordinateur ! »

Si la vie était aussi facile...

« Écoute, chérie, toi et moi, ça ne fonctionne plus, on traverse une mauvaise passe. Que dirais-tu si on recommençait à neuf ? Fais tes valises, retourne chez ta mère, et dans cinq semaines, je vais t’appeler, je vais te donner rendez-vous dans un bar et je vais te séduire de nouveau, comme si on ne s’était jamais vu ! »

Et cinq semaines plus tard, le gars se pointe au bar avec un nouveau look, une nouvelle coupe de cheveux et 25 livres en moins...

PAR ICI LE CHÉQUIER !

La question quiz est : à quoi va ressembler le nouveau Justin, une fois que le Parlement va reprendre ses travaux ?

Selon le National Post, qui a parlé à quelques proches du PM, le nouveau Justin sera encore plus à gauche que l’ancien.

Vous pensiez que l’ancien Justin était dépensier ?

Attachez votre tuque avec de la broche, vous n’avez – paraît-il – encore rien vu.

Comme le nouveau Spiderman, le nouveau Trudeau va tisser des filets sociaux encore plus gros et plus épais que l’ancien.

Des programmes, en veux-tu, en v’là !

Ce qu’on a vu n’était qu’un avant-goût.

Un amuse-bouche.

Du Cheez Whiz sur un bout de céleri.

Le repas principal s’en vient. Et si on en croit les amis du PM qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat, il va faire passer les banquets d’Obélix pour un suppositoire de crème Budwig.

La toast va être beurrée des deux bords.

Une pizza aux trois fromages extra fromage, avec du fromage dans la croûte.

Surtout que là, notre PM n’aura plus Bill Morneau pour « le contrôler ».

(Comme m’a dit Mario Dumont, hier à QUB : « Quoi ? Morneau le contrôlait ? Hé bien... Ça aurait ressemblé à quoi s’il ne l’avait pas contrôlé ? »)

Notre PM ne creusera plus le déficit avec une pépine. Mais avec de la dynamite.

LE DOS LARGE

Je sais ce que vous pensez : Justin a prorogé le gouvernement pour se sortir du pétrin et nous donner le temps d’oublier le scandale de WE Charity !

Eh bien, les libéraux disent que c’est complètement faux. Le PM, disent-ils, a suspendu le gouvernement à cause de la pandémie.

C’est fou comme la pandémie a le dos large, non ?

Si ça continue, on va finir par croire que le virus a été inventé par Justin pour lui permettre de passer pour un sauveur...