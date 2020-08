Peur de la COVID-19 chez les anglos: Legault pointe du doigt CNN

Le ton très critique de CNN envers Donald Trump et sa gestion de la pandémie expliquerait en partie pourquoi les Anglos-Québécois craignent davantage la COVID-19 que les francophones, selon le premier ministre François Legault.

C’est du moins l’hypothèse qu’a soulevé le chef caquiste lors de l’étude des crédits budgétaires, jeudi matin, alors qu’il était question des relations avec les Québécois d’expression anglaise.

Son tour venu, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, est revenu sur un sondage commandé en mai dernier par le Quebec Community Groups Network à la firme Léger. Le coup de sonde avait notamment relevé un niveau d’anxiété plus élevé chez les Anglo-Québécois par rapport à la COVID-19 que chez les francophones.

Le premier ministre Legault avait réagi à ce sondage à l’époque en pointant du doigt une série d’articles et de tweets très critiques envers sa gestion de la crise qu’avait publié le journaliste à la santé du quotidien Montreal Gazette, Aaron Derfel.

«Est-ce que c'est la seule raison, non. Probablement qu'il y a d'autres raison qui explique que les anglophones sont plus craintifs», a indiqué jeudi M. Legault, lorsque questionné par M. Nadeau-Dubois à savoir si sa pensée a évolué.

Une autre raison

«Évidemment les anglophones écoutent plus CNN, écoutent plus les médias américains qui sont très négatifs à l'égard de M. Trump», a avancé le premier ministre, avant de revenir à la charge quelques minutes plus tard.

«Je suis certain que le co-chef de Québec solidaire écoute CNN, écoute les médias américains qui, puis parfois avec raison, sont très durs à l'égard de la gestion de Donald Trump et ça inquiète la population, a observé M. Legault. Ça inquiète la population américaine, ça inquiète aussi la population québécoise anglophone qui écoute CNN et les médias américains.»

«Quelle réponse faible à ma question pourtant simple! Trois mois après s’en être pris aux tweets d’Aaron Derfel, le premier ministre accuse maintenant CNN. CNN!? Ça ne tient pas la route», a commenté M. Nadeau-Dubois sur Twitter, après son échange avec le premier ministre.