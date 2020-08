Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 21 août:

«Hôtels à couper le souffle»

Direction le Royaume-Uni pour une incursion là où la royauté britannique brille de mille feux. Un arrêt au Solent Forts, au large de Portsmouth, qui propose une expérience unique en pleine mer. On nous ouvre aussi les portes du Dukes Hotel, situé à Londres, le coup de coeur de la princesse Diana.

Vendredi, 17 h, Évasion.

«Moi j’mange»

On fait la part belle aux oeufs, ces aliments riches qui contiennent plusieurs vitamines et nutriments. On découvre les différentes variétés offertes et les façons d’éviter le gaspillage alimentaire. On apprête une poêlée de légumes et d’oeufs appelée chakchouka, on concocte une sauce hollandaise et on crée une quiche végétarienne.

Vendredi, 18 h 30, Télé-Québec.

«Du talent à revendre»

Les meilleurs artistes tentent de réaliser une dernière et époustouflante performance lors de la grande finale du concours. Sur la scène du Dolby Theatre, à Los Angeles, ils doivent à nouveau épater les juges Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough et Simon Cowell afin de gagner leur faveur.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Séries éliminatoires de la LNH: Canadiens vs Flyers»

Toujours dans le coup après une victoire de 5 à 3 mercredi soir, les Canadiens doivent absolument vaincre une nouvelle fois la bande d’Alain Vigneault pour forcer la tenue d’un match ultime et éviter l’élimination. Une autre rencontre cruciale.

Vendredi, 19 h, TVA Sports.

«La belle et la bête»

Dans cette plus récente relecture cinématographique du classique de Disney avec de vrais acteurs, Emma Watson (la belle) et Dan Stevens (la bête) prouve encore que l’amour triomphe de tout. Nommé deux fois aux Oscars, ce film musical a amassé plus d’un milliard $ US au box-office mondial.

Vendredi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Les touristes de l’extrême»

Des vacances sans stress au bord de la mer, les pieds dans le sable? Très peu pour ces gens qui souhaitent vivre de grandes émotions en foulant des terres autres que celles de stations balnéaires. Les destinations proposées? Une zone de guerre, un lieu de catastrophe naturelle ou celui d’un incident nucléaire.

Vendredi, 20 h, TV5.

«Drôle de père»

Durant ses jeunes années comiques au grand écran, Adam Sandler a entre autres été le paresseux et immature Sonny Koufax qui, pour reconquérir le coeur de celle qu’il aime (Joey Lauren Adams), décide d’adopter un garçon à peine âgé de 5 ans. Cette décision lui en fera voir de toutes les couleurs.

Vendredi 20 h, V.