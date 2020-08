Rentrée scolaire: deux fois plus d’enfants arriveront le ventre vide à l’école

MONTRÉAL – L'insécurité alimentaire est une problématique grandissante à cause de la pandémie, tellement que le Club des petits déjeuners s’attend à ce que deux fois plus d’enfants, par rapport à l’an dernier, arrivent le ventre vide à l’école.

L’an passé, c’étaient déjà un million d’enfants au Canada qui se présentaient chaque matin à l’école sans avoir mangé, selon les chiffres de l’organisme, qui estime que deux millions de jeunes seront dans cette situation à la rentrée à cause de la COVID-19.

Bref, une réalité qui touchait jusque-là un enfant sur quatre deviendra celle d’un jeune Canadien sur trois.

«La COVID-19 a sérieusement perturbé l’économie et entraîné plusieurs mises à pied. Nous le savons, mettre de la nourriture sur la table est encore plus difficile qu’avant pour beaucoup de familles», a expliqué jeudi le directeur général du Club des petits déjeuners, Tommy Kulczyk, par communiqué.

Or, ne pas s’alimenter le matin est loin d’être l’idéal pour la réussite scolaire.

«La faim diminue les facultés cognitives des enfants, par exemple leur capacité de se concentrer et de mémoriser l’information, en plus de nuire à leur capacité de réguler leurs émotions», a illustré la diététiste Lindsay Pleskot, qui travaille pour l’organisme.

Le Club des petits déjeuners doit non seulement s’efforcer de répondre à la demande grandissante cette année, il est tenu également de s’adapter aux consignes sanitaires. Ainsi, on suggère fortement aux clubs de servir désormais les repas en classe. Les déjeuners froids et emballés individuellement sont aussi à privilégier, a indiqué la direction.

On a par ailleurs fait savoir que le fonds d’urgence, qui a été mis en place pour épargner les enfants du fléau de l’insécurité alimentaire pendant le confinement, avait réussi à joindre plus d’un demi-million de petits Canadiens au cours des derniers mois.