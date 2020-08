Thaïlande: les arrestations de militants pro-démocratie se multiplient

La Thaïlande a arrêté jeudi matin cinq militants pro-démocratie impliqués dans les récentes manifestations appelant à une refonte du gouvernement et à une réforme de la monarchie, sujet habituellement tabou dans le royaume.

Depuis le mois dernier, des manifestations quasi-quotidiennes sont organisées par des groupes d’étudiants sur les campus à travers le pays, et dimanche dernier, une grande manifestation a réuni plus de 10 000 personnes à Bangkok, une première depuis le coup d’État de 2014.

Ces détentions viennent s’additionner à trois autres arrestations intervenues la veille.

Depuis le début du mois août, 11 militants au total ont été placés ainsi en garde en vue, et poursuivi pour une dizaine de chefs d’accusation, dont la sédition et la violation de la loi d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, un tribunal de Bangkok a lancé mercredi 6 autres mandats d’arrêt non encore mis à exécution.

Parmi les personnes arrêtées jeudi matin se trouvent deux vedettes du rap local, le chanteur du groupe Rap Against Dictatorship (RAD), ainsi que Thanayut Na Ayutthaya, de son nom de scène « Elevenfinger ». Ils ont tous deux joué sur scène lors d’une manifestation le 18 juillet qui avait lancé le mouvement.

Les détenus avaient « tous rejoint la manifestation le 18 juillet », a déclaré le député du parti Pheu Thai Karoon Hosakul, présent au commissariat pour aider les détenus à obtenir une libération sous caution.

« Ils font tous face à huit chefs d’accusation, dont la sédition », a-t-il confirmé.

Le morceau « What My Country’s Got? », un pamphlet anti-militaire du groupe RAD, a été vu plus de 87 millions de fois sur Youtube depuis l’élection controversée de 2019.