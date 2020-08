Mes condoléances à la famille et aux amis(es) de Jacques Rochefort (photo), un bâtisseur dans le monde des microbrasseries. Jacques, autrefois de Futé et par la suite de la grande famille de Belle Gueule, est décédé le 15 août dernier à l’âge de 71 ans. C’est toute la communauté des bars et restos de Québec qui est en deuil à la suite de ce départ précipité.

B pour Boucher...

Photo courtoisie

Après une dizaine d’années au département des commandites et partenariats chez Ameublements Tanguay, François Beaulé (photo) vient d’être « repêché » par le Groupe Boucher Sports. Frank (pour les intimes) est le nouveau directeur adjoint des magasins Entrepôt du Hockey de Québec et Ste-Foy. Ses bureaux seront situés au magasin du 915, boulevard Pierre-Bertrand. Bonne acquisition pour Boucher Sports et son président Martin Boucher.

Une autre dizaine

Photo courtoisie

Marcelle Gagnon (photo), coiffeuse propriétaire du salon de coiffure Mille coiffures Marcelle Gagnon du 8045, boulevard Henri-Bourassa, à Québec, célèbre aujourd’hui son anniversaire de naissance. Marcelle change de dizaine aujourd’hui pour la 6e fois !!! Sur la photo, elle est accompagnée de ses 5 adorables petits-garçons. Bonne fête chère Marcelle !

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Marius Cantin et Yvette Roberge (photo) de Montmagny (ils y habitent depuis 55 ans) célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Marié le 20 août 1955 à l’église de St-Jean-Chrysostome, le couple aurait bien aimé célébrer l’événement en compagnie de ses 4 enfants, 11 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, des familles Roberge et Cantin et de leurs amis (es), mais la COVID-19 leur suggère d’éviter les rencontres de groupe. Vous pouvez toutefois leur écrire puisqu’une adresse courriel a été spécifiquement créée pour cette occasion (mariusetyvette65e@hotmail.com).

Anniversaires

Photo courtoisie

Steven Finn (photo), joueur de la LNH avec les Nordiques (1985-1995), analyste à TVA Sports et conférencier, 54 ans... Chris Drury, ex-joueur de hockey de la LNH, 43 ans... Robert Plant, chanteur britannique, 72 ans... Jim Pankow, musicien (trombone) membre fondateur du groupe américain Chicago, 73 ans... Claude Steben, chanteur et animateur, 78 ans... Aline Desjardins, animatrice québécoise, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 août 1980. Joe Dassin (photo), 41 ans, chanteur et compositeur francophone d’origine américaine (New York)... 2018. Denis Baillargé, 61 ans, grand bâtisseur du milieu sportif, président de la Ligue de hockey midget AAA du Québec et vice-président de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ)... 2017. Jerry Lewis, 91 ans, humoriste et acteur américain... 2015. Jocelyne Ouellette, 71 ans, ancienne ministre dans le cabinet Lévesque de 1977 à 1981... 2013. Jean-Marie Roy, 86 ans, père de l’ex-mairesse de Lévis Danielle Roy-Marinelli... 2013. Elmore Leonard, 87 ans, pilier du roman noir américain... 2011. Jean Gravel, 84 ans, échotier au Journal de Québec pendant 26 ans... 2008. Georges Labrecque, 81 ans, à l’origine des Jeux du Canada présentés à Québec en 1967... 2007. Roch Lasalle, 79 ans, ancien député fédéral de Joliette... 2006. Claude Blanchard, 74 ans, comédien et acteur québécois... 1997. Léon Dion, 75 ans, politicologue.