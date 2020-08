Un juge trouve leur peine trop clémente

Estimant trop « odieux et dégradants » les crimes d’un duo qui droguait et violait des jeunes femmes rencontrées sur internet, un juge a rejeté la suggestion des avocats de les envoyer sept ans à l’ombre, forçant la Couronne à expliquer pourquoi elle ne proposait pas plus.

« J’ai longuement réfléchi et, après mûre réflexion, [la suggestion commune] m’apparaît aller à l’encontre de l’intérêt public ; de façon viscérale, ça m’apparaît totalement déraisonnable », a lancé le juge Gaston Paul Langevin, jeudi, au palais de justice de Gatineau.

Sous le regard défait des accusés, Michel Giroux et Vincent Carrières, âgés de 28 et 29 ans, le magistrat a rappelé l’odieux des crimes qu’ils ont commis en 2018.

À l’époque, les deux violeurs étaient adeptes d’applications de rencontre populaires comme Tinder.

Giroux y ciblait des femmes qu’il invitait au bar, puis chez lui.

Sauf qu’une fois rendu à son domicile, il leur faisait boire un verre dans lequel il mettait de la drogue du viol.

Il assouvissait alors ses bas instincts, avec la participation d’amis. Il y a eu six victimes en tout, dans cinq événements distincts.

Si Giroux a longtemps nié tout crime en se disant « victime de son propre succès » auprès des femmes, il a finalement plaidé coupable le mois passé, tout comme Carrières, en espérant écoper de sept ans de pénitencier. La peine avait été négociée au préalable entre les avocats.

La Couronne se défend

Dans une situation que l’on voit rarement, la Couronne a dû se justifier hier de ne pas avoir réclamé une plus lourde peine.

« Je n’ai pas l’impression de leur avoir fait un cadeau », s’est défendue la procureure Christine Lambert.

Selon elle, plusieurs facteurs ont été pris en compte, dont le fait que les victimes n’ont pas eu à témoigner, d’autant plus que certaines ne se souvenaient de rien.

« On a travaillé fort pour les victimes », a-t-elle assuré, tandis que le juge a rappelé que les deux hommes sont des prédateurs.

Sans surprise, la défense a maintenu que la sentence proposée était raisonnable et que si le juge la refusait, les accusés demanderaient de retirer leurs plaidoyers de culpabilité et d’aller plutôt à procès.

Le juge a pris l’affaire en délibéré. Il rendra sa décision le mois prochain.

Giroux attend un procès dans deux autres dossiers d’agression sexuelle en groupe.