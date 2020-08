Un médicament réduirait de 36% le taux de mortalité

Un médicament utilisé habituellement pour traiter l’arthrite et le cancer a permis de prévenir un décès sur trois dans un groupe de plus de 200 patients gravement atteints de la COVID-19 dans l’État américain du New Jersey.

Le tocilizumab est un médicament qui sert à traiter l’arthrite de type inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde. On s’en sert aussi dans une thérapie contre le cancer où il aide à prévenir une réaction immunitaire démesurée qui peut être dangereuse.

C’est ce qui a d’abord mis la puce à l’oreille des chercheurs du Hackensack Meridian Health, plus grand réseau d’hôpitaux du New Jersey. Les hématologues-oncologues se sont demandé si le tocilizumab pouvait aider à contrer une violente réponse inflammatoire du système immunitaire qui est parfois fatale chez les patients atteints de la COVID-19.

Dans une étude d’observation, ce médicament a été donné à 210 personnes hospitalisées aux soins intensifs pour une grave infection au nouveau coronavirus, dont beaucoup nécessitaient une assistance respiratoire, dans 13 centres hospitaliers différents du New Jersey.

Mortalité en baisse

Les scientifiques ont noté une diminution de 36 % du taux de mortalité dans le groupe qui a bénéficié du tocilizumab, en comparaison d’un groupe témoin de 420 patients qui ne l’ont pas reçu.

Autre fait intéressant, les auteurs de l’étude avancent qu’une simple prise de sang pourrait aider le personnel soignant à déterminer qui, de leurs patients, serait le plus susceptible de bénéficier de ce traitement expérimental.

Les chercheurs américains reconnaissent que, dans leur approche, les participants n’étaient pas sélectionnés au hasard et que le groupe témoin ne recevait pas de placebo. Ainsi, ces « premiers indicateurs », bien qu’ils soient de bon augure, ne peuvent à eux seuls prouver pleinement l’efficacité du traitement.

Essai clinique

Un essai clinique plus large, randomisé et avec placebo, est d’ores et déjà en préparation et devrait apporter de nouvelles données.

La communauté scientifique mondiale s’active depuis très tôt dans la pandémie pour découvrir des médicaments existants qui pourraient également se montrer efficaces contre la COVID-19. Jusqu’ici, ce procédé a permis de mettre en lumière une poignée de traitements prometteurs, comme la dexaméthasone, un anti-inflammatoire de la famille des corticostéroïdes, qui, dans une étude, a permis de réduire jusqu’à un tiers les décès chez les patients sous respirateur.

— Avec l’Agence QMI