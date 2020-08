Une notaire de L’Ancienne-Lorette sera candidate à la mairie

Ginette Nadeau, une notaire à la retraite de L’Ancienne-Lorette, tentera de se faire élire à la mairie et de succéder à Émile Loranger le 4 octobre prochain.

Dans un communiqué acheminé aux médias, jeudi, Mme Nadeau confirme son intention de faire le saut, «après mûre réflexion», et dit souhaiter apporter un «souffle nouveau à la gestion municipale» après des années de tumulte.

«Il faut que ça change. Pourquoi ça ne serait pas moi qui initierais le changement ? (...) Ayant pratiqué comme notaire pendant plus de 30 ans, je connais très bien le milieu. La rigueur et l’éthique sont des valeurs qui m’ont toujours animée dans ma vie professionnelle et je compte bien les mettre à profit comme mairesse», a-t-elle déclaré.

Mme Nadeau dit vouloir rétablir la confiance de la population envers les élus. «Avec toute la publicité qu’on a eue au cours des deux dernières années, les gens trouvaient ça épouvantable. Quand on regarde les assemblées du conseil, c’est quasiment du Vaudeville. Ça a été un gros élément déclencheur dans ma réflexion et j’avais déjà pris ma décision à la fin de l’été 2019», a-t-elle confié en entrevue avec Le Journal en fin d’après-midi.

Ayant une vision rassembleuse, elle affirme que sa priorité sera de «travailler fort avec l’équipe en place pour que les relations entre les citoyens, l’administration et les membres du conseil municipal soient harmonieuses et conviviales».

Bataille contre l’agglo

Ginette Nadeau estime par ailleurs que la Ville de L’Ancienne-Lorette a eu raison de se battre contre l’agglomération de Québec devant les tribunaux, puisque la Ville de Québec a déjà reconnu une partie de ses torts et versé plusieurs millions aux villes défusionnées.

Elle poursuivra la bataille en cour, si elle est élue, mais elle compte aussi tenter de rétablir les ponts avec le maire Labeaume en assistant aux réunions du conseil d’agglomération. Elle n’a pas du tout l’intention de ramener sur le tapis la possibilité d’une re-fusion avec Québec. «La Ville de L’Ancienne-Lorette peut très bien vivre indépendamment de la Ville de Québec», plaide-t-elle.

Parmi ses autres priorités, elle évoque l’environnement, la sécurité, le dossier de la rivière Lorette et le prolongement de l’autoroute 40 sur le territoire de la ville auquel elle s’oppose farouchement. Dans ses notes biographiques, elle indique être membre du conseil de l’administration de l’Association des gens d’affaires de L’Ancienne-Lorette et de l’Office municipal d’habitation de L’Ancienne-Lorette. Elle a également enseigné à l’Université Laval.

D’autres candidatures à venir

Parmi les autres candidats pressentis, l’ancien président du défunt Regroupement des payeurs de taxes de L’Ancienne-Lorette, Alain Fortin, avait indiqué au Journal plus tôt cette semaine qu’il estimait ses chances «à 95 %» de faire le saut. Il a déjà commencé à recueillir des signatures.

Son fils, William Fortin, pourrait également se lancer, tout comme l’actuel conseiller indépendant Gaétan Pageau.