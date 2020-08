La série entre le Canadien et les Flyers a pris son envol. Depuis le temps qu’on voulait voir un match fertile en émotions, on en a eu un hier soir.

Alors qu’on les croyait mûrs pour les vacances, les joueurs du Tricolore ont sorti un lapin de leur chapeau – un autre, peut-on ajouter –, pour forcer la présentation d’un sixième match demain soir.

On peut vraiment parler d’une victoire d’équipe. À peu près tous les joueurs y ont contribué. On retient particulièrement les performances de Brendan Gallagher, Joel Armia et Nick Suzuki.

Gallagher a répondu

Commençons par Gallagher.

Il s’est montré sous son vrai jour après avoir réchauffé le banc pendant une bonne partie de la troisième période, la veille.

Piqué dans son orgueil, il a joué avec la rage au cœur du début à la fin. Il a dérangé Carter Hart, appliqué des mises en échec, placoté avec les joueurs des Flyers.

Son jeu inspiré lui a permis d’inscrire son premier but des séries, qu’il a célébré avec un grand cri de joie. On ne l’avait pas vu jouer comme ça depuis un bon moment.

Quoiqu’il risquait de lui déplaire, Kirk Muller savait ce qu’il faisait quand il l’a laissé poireauter sur le banc l’autre soir. Il peut arriver à n’importe quel joueur de connaître des passages à vide.

Aussi, il faut parfois les brasser.

Encore Suzuki

Passons à Suzuki.

Le jeune homme a saisi l’occasion qui lui a été donnée de jouer plus souvent lorsque Jesperi Kokaniemi a été expulsé du match pour avoir asséné une mise en échec jugée dangereuse à Travis Sanheim.

Ce n’était pas la première fois, soit dit en passant, depuis le début des séries que Kotkaniemi frappait un adversaire se trouvant dans une position vulnérable.

Les Flyers ont profité de cette supériorité de cinq minutes pour marquer deux fois et prendre les devants.

Mais on ne peut pas trop en vouloir à Kotkaniemi considérant que le Canadien s’en est sorti avec les honneurs. Kotkaniemi va sans doute apprendre de cette erreur.

Armia a créé l’égalité avec son deuxième but de la soirée, quelques minutes après le deuxième but des Flyers, avant que Gallagher ne redonne les devants au Canadien.

Puis, avec une égalité de 3 à 3 en troisième, Suzuki a réussi toute une manœuvre, après avoir reçu une belle passe de Drouin, pour marquer ce qui devait s’avérer le but de la victoire.

On l’a dit et on va le répéter, il est bon, le jeune. Sans rien enlever à Tomas Tatar, Suzuki était le joueur clé pour le Canadien dans la transaction qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas.

Maintenant que les hostilités sont lancées, que les joueurs des deux camps se détestent, on peut s’attendre encore à tout un match demain soir.

On mérite bien ça !