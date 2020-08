Vote de confiance: le soutien du Bloc n'est pas garanti

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, prévient que le soutien de son parti est loin d’être garanti en vue du vote de confiance auquel feront face les libéraux de Justin Trudeau cet automne.

«S’il est pire de laisser le gouvernement en place que de le faire tomber, on le fera tomber», a-t-il lancé jeudi dans un point de presse tenu à l’occasion de la fin du caucus estival du Bloc québécois.

Prenant la parole à l’extérieur de l’Espace René-Lévesque, à New Carlisle en Gaspésie, M. Blanchet a rappelé les exigences du Bloc pour accorder son soutien au discours du Trône que présentera le gouvernement Trudeau le 23 septembre.

On réclame notamment des transferts en santé aux provinces sans condition et un soutien aux aînés.

«Il est honteux que le groupe dans la société québécoise et canadienne qui est le plus vulnérable à la pandémie [...] soit celui dont on s’occupe le moins», a dit M. Blanchet entouré de ses députés.

Le premier ministre Trudeau a annoncé, mardi, qu’il prorogeait le Parlement avec l’accord de la gouverneure générale, Julie Payette, ce qui a fait table rase sur la session parlementaire et mis fin aux activités des comités parlementaires tels que ceux qui enquêtent sur l’affaire WE Charity.

Le chef libéral a, par le fait même, indiqué que son gouvernement présentera un nouveau discours du Trône qui servira de feuille de route à la relance économique en temps de COVID-19, lequel sera soumis à un vote de confiance.

Les libéraux auront besoin de l’appui d’au moins un parti d’opposition pour y survivre. Aucun parti d’opposition n’a clairement indiqué, jusqu’à présent, comment il entendait se positionner.

«On va toujours bien avoir la décence d’écouter ce que contiendra le discours du Trône, a ajouté le chef bloquiste jeudi. Et, c’est à ce moment-là que les décisions se prendront quant à la façon dont le Bloc va voter.»