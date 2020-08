MALTAIS, Denys



À Québec, le 2 août 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Denys Maltais, époux de dame Louise Tremblay. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils; Martin, feu Francois (Ingrid Becque); ses petits-enfants: Maxim et Megan, son frère et sa soeur: Jocelyn, feu Diane (Eugène Claveau); son beau-frère: Raymond (Louise Turcotte), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis (es). La famille vous accueillera au:samedi le 22 août à compter de 13h30.et de là, il reposera au columbarium du complexe Claude Marcoux.