Aide d’Ottawa: des entrepreneurs s'impatientent

L'aide financière de 40 000 $ promise par Ottawa se fait toujours attendre pour les entrepreneurs qui n'ont pas de comptes bancaires au nom de leur entreprise.

La ministre du Développement économique, Mélanie Joly, a pourtant assuré mercredi que son ministère pourrait les aider, mais le temps commence à presser.

C'est le cas de la coiffeuse et mairesse de Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Catherine Morissette.

«J'ai été à la rencontre de Mme Joly, on m'a dit que j'allais être contactée bientôt car c'est du cas par cas. Mais aujourd'hui, je n'ai toujours aucune nouvelle. Là, ça commence à presser», a dit Mme Morissette, vendredi.

La ministre avait bel et bien assuré lors de son passage dans la région que ces entrepreneurs pourraient aussi bénéficier du soutien financier.

«Venez nous voir chez Développement économique Canada, en ligne, ça va être un moyen d’avoir accès au financement de 40 000 $, nous l’avons déjà fait avec plusieurs entreprises qui ne tombaient pas toujours dans ces fameux critères et elles ne doivent pas tomber dans les mailles du filet», a expliqué Mélanie Joly.

Plusieurs entrepreneurs restent tout de même inquiets : s’ils n’ont pas accès à ce financement bientôt, certains pourraient être obligés de fermer leurs portes

«J’ai eu une vingtaine d’appels, certains entrepreneurs en pleurs, on essaie de faire vivre nos petits commerces, mais ce n’est pas facile», confie Catherine Morissette.