Analyse de la course à la chefferie au Parti Québécois

Le sondage paru lundi dans Le Journal à propos de la course à la chefferie au Parti Québécois a le mérite de présenter un portrait assez réaliste de la situation au moment où elle entre dans sa phase déterminante. Il y aura une vraie course à la direction. C’est une bonne nouvelle dans la mesure où depuis plusieurs mois déjà, plusieurs candidats se sont démarqués par la qualité de leurs propositions. On aimait dire que le PQ était un parti d’idées, mais ce n’était plus vrai depuis près de 20 ans. Il est en train de le redevenir au moment où il pourrait mourir. Ce n’est pas seulement l’avenir du Parti Québécois qui est en débat, mais celui du mouvement souverainiste et de sa capacité à s’inscrire dans un Québec qui a misé avec la CAQ sur la version autonomiste du nationalisme.

Parlementaire d’expérience et homme rigoureux, Sylvain Gaudreault rappelle par sa simple présence dans la course que le Parti Québécois a déjà été un parti de gouvernement. Mais s’il commence la course en tête, avec 30% d’appuis, il n’a pas vraiment de raisons de se réjouir. Dans la présente compétition, il représente l’establishment péquiste dans toutes ses dimensions, ce qui n’est pas nécessairement à son avantage, dans la mesure où c’est ce même establishment qui a conduit ce parti dans la situation critique qui est la sienne aujourd’hui.

Lorraine Richard, en annonçant son ralliement à Sylvain Gaudreault, en a profité pour dire, dans une déclaration relevant du chantage politique de bas étage, qu’elle n’était pas certaine de rester affilié au PQ si son candidat ne l’emporte pas – on notera qu’elle a rétropédalé quelques heures plus tard. Sylvain Gaudreault devrait lui-même recadrer la députée et l’inviter à plus de retenu, en lui rappelant que la cause souverainiste est plus importante que les caprices personnels des uns et des autres. Le sondage de lundi était aussi parlant: Sylvain Gaudreault est le candidat des septuagénaires. Ce n’est pas déshonorant, mais c’est parlant. On y verra une forme de réflexe légitimiste d’une partie de la base péquiste, qui se tourne vers l’homme de la continuité pour conserver ses repères. Sans exagérer la portée de cette comparaison historique, Sylvain Gaudreault n’est pas sans faire penser à Gabriel Loubier, qui dirigea l’Union nationale de 1971 à 1973 – les membres s’étaient repliés par conformisme vers lui plutôt que d’élire le jeune et fougueux Marcel Masse, qui représentait alors l’avenir de l’UN.

La question identitaire est aujourd’hui centrale dans la recomposition du nationalisme et c’est peut-être sur ce thème que la candidature de Sylvain Gaudreault est la plus faible, comme s’il reproduisait dans son discours les tics et travers du souverainisme post-référendaire avec son obsession «progressiste». «Ouverture», «inclusion»: il répète ces mots comme s’il en a le monopole : on comprend que dans son esprit, ses adversaires sont moins ouverts que lui. On l’a encore vu lorsqu’il a cru nécessaire d’associer à Donald Trump ses adversaires qui prennent une position plus résolue que la sienne sur la question de l’immigration, et qui ont le courage de proposer une baisse des seuils, même si elle est faible, sans se cacher derrière un appel à la technocratie. Il s’agissait, on le comprend, de les disqualifier radicalement et de les exclure du périmètre de la respectabilité civique et politique. En parlant ainsi, il renonce à reconquérir une bonne partie de l’électorat qui comprend instinctivement que la marginalisation démographique des francophones n’est pas la meilleure manière d’assurer l’avenir du peuple québécois. Sur la question identitaire, Sylvain Gaudreault parle comme une version soft de Québec solidaire et ne cesse de donner des gages au politiquement correct. À moins qu’il ne s’agisse de convictions fortes? C’est bien possible. Chose certaine, le souverainisme n’a rien à gagner à se soumettre au régime diversitaire.

À 20% d’appuis, Paul St-Pierre Plamondon a su créer une dynamique positive qui l’avantage et c’est manifestement vers lui que se tourneront la plupart de ceux qui auront la tentation de faire barrage à Sylvain Gaudreault – c’est le candidat qui monte et il dispose d’un véritable espace de croissance. On peut s’attendre à un face à face entre eux deux. À l’inverse de Sylvain Gaudreault, il rejoint la jeune génération, et semble capable d’attirer au PQ de nouveaux éléments, ce qui est vital: les souverainistes sont plus nombreux qu’on veut le croire chez les «jeunes professionnels» mais ils ont tendance à refouler leurs convictions tellement ils croient l’indépendance battue d’avance. Hyperactif, celui qu’on appelle PSPP a beaucoup d’idées, au point même quelquefois de sembler s’écarteler entre de trop nombreuses propositions et de se disperser. Plusieurs ont noté son évolution politique sur la question de la souveraineté comme sur les questions identitaires, qui est manifestement sincère et qui témoigne d’une réflexion de fond sur la question. On en trouve pourtant pour y voir un choix opportuniste, ce qui est loufoque, car on ne voit pas trop quelles opportunités se trouvent au PQ en ce moment. Qui s’y engage sait d’avance qu’il aura à affronter la traversée du désert. La première victoire pour le prochain chef du PQ consistera à convaincre la population que le parti n’est pas aux soins palliatifs, qu’il peut renaître à moyen terme. St-Pierre Plamondon entend reconstruire le PQ en mettant de l’avant sa raison d’être et non pas en l’occultant. En se présentant comme le leader du prochain camp du Oui, il se propose de convaincre les Québécois de s’y rallier. On lui souhaite beaucoup de patience, et on devine que son horizon véritable se trouve davantage en 2026 qu’en 2022. Tout cela suppose un engagement politique à long terme, qui relève non seulement de la carrière mais de la vocation, ce dont il est manifestement conscient.

Le fait est que PSPP a décidé de transgresser certains tabous idéologiques. Homme de centre-gauche, il n’a pas hésité, depuis le début de la course, à combattre la gauche radicale qui exerce une véritable emprise sur le débat public, en allant même jusqu’à dénoncer le concept de racisme systémique au moment où la pression médiatique était immense pour que tous s’y soumettent. On ne devrait pas sous-estimer à quel point le politiquement correct exaspère le commun des mortels: celui qui osera le défier frontalement sans verser dans la caricature trouvera un vaste espace politique à occuper. On pourrait dire que PSPP contribue de ce point de vue à reconnecter la question identitaire à une fraction de l’électorat – notamment, mais pas exclusivement, les jeunes élites urbaines francophones - qui se sent étrangère au multiculturalisme et à la culture woke mais qui désire néanmoins se sentir «modéré», de peur de subir la réprobation sociale qui vient avec la critique de l’idéologie dominante. PSPP crédibilise le nationalisme souverainiste auprès d’elles. Entre les sociaux-démocrates nationalistes et les nationalistes «identitaires», il y a plus de points communs qu’on ne le reconnait en général: les deux tendances voient dans la nation le lieu du commun. Encore doit-on construire leur alliance, ou comme on aurait dit autrefois, leur coalition. Car s’il faut à nouveau coaliser les souverainistes aujourd’hui, il ne s’agit plus de coaliser les mêmes forces qu’en 1968, en 1980 ou en 1995. Le contexte historique a changé, ce dont il rend compte avec sa réflexion sur la démondialisation.

Guy Nantel, n’est pas une force négligeable dans la course. S’il caressait probablement au début de l’année l’espoir d’une élection plébiscitaire, il constate qu’il est plus difficile qu’on ne le dit de convertir un capital de notoriété en un capital politique. Passé de 38% à 14% en quelques mois, certains diront de sa candidature qu’elle s’est effondrée. Ce serait inexact et injuste. Avec 14% d’appuis, il peut mener la course, et la mener sérieusement. Mais il n’y porte plus la tunique d’homme providentiel. Il apparaît à la manière d’un candidat comme les autres, même s’il dispose, comme on l’a encore vu ces derniers jours, de l’oreille des médias. Nantel se lance en politique pour redonner toute sa place à l’indépendance: tel est le fondement de son engagement. Sa position souverainiste se veut affirmée: elle est toutefois plus bancale qu’il ne le croit. En proposant de tenir un référendum non pas sur l’indépendance mais sur la constitution d’un Québec souverain, il crée les conditions d’une division marquée chez les souverainistes, qui veulent tous un pays mais ne s’entendent pas nécessairement sur le cadre institutionnel qu’il doit avoir. Sachant à quel point le Québec est aujourd’hui polarisé, cette démarche constituante se retournera assurément contre l’indépendance au point de la compromettre. On devine à l’avance qu’on en trouvera pour refuser la souveraineté parce qu’ils refusent les orientations idéologiques de la constitution qui y sera associée par un éventuel gouvernemental Nantel. Sur un autre registre, notons que Nantel a l’immense mérite d’en appeler à l’application de la loi 101 au niveau collégial, ce qui, dans le présent contexte linguistique, devrait être le minimum vital pour tout homme politique nationaliste.

Il y a, à certains égards, un paradoxe Nantel. Son style est celui d’un politicien tribunicien, contestataire, transgressant les codes établis de la classe politique, ce qui aurait pu lui permettre d’incarner un populisme constructif dans notre vie politique, mais son discours rejoint trop souvent le ronron péquiste habituel, comme s’il avait voulu se fondre dans le moule du politicien professionnel. Son style et son discours ne se conjuguent pas: on pourrait même penser qu’ils se contredisent. En d’autres mots, il étouffe sa meilleure part par une stratégie qui ne convient pas vraiment à son personnage et, pourrait-on croire, à sa nature profonde et pourrait-on même ajouter, à sa meilleure part. Un homme gagne rarement à se neutraliser, à s’inhiber et on peut espérer pour lui qu’il opérera tôt ou tard ce retour à lui-même. Il n’en demeure pas moins que sa présence dans cette course est fondamentalement positive: charismatique, intelligent, cultivé, mais quelquefois contradictoire, comme en témoigne sa position sur l’immigration, sur laquelle il ne se prononce pas vraiment tout en se montrant très conscient de la marginalisation démographique accélérée des Québécois francophones, il pourrait amener des électeurs s’étant éloignés du PQ à reconnecter avec lui, pour peu qu’il s’y engage durablement et n’y conditionne pas son engagement au fait d’en être le chef.

Le dernier candidat en lice, Frédéric Bastien cause la surprise. Au début de la course, il n’était tout simplement pas sur le radar politique. À 10%, il est devenu une figure politique significative, qui se distingue par sa capacité à imposer ses thèmes, et par la qualité intellectuelle de ses interventions. C’était l’étape la plus difficile à accomplir. Il lui fallait d’abord exister. On a tendance à l’oublier mais il était loin d’être certain de se qualifier pour la course, et il y est parvenu par une stratégie efficace et avec l’appui d’une base militante dévouée qui reconnaît chez lui une traduction efficace de ses préférences politiques. Bastien se veut le candidat du nationalisme décomplexé. Il y a quelque chose chez lui qui fait penser à Nigel Farage, le leader historique du UKIP qui est parvenu à imposer le thème du Brexit au cœur de la vie politique britannique, avec les résultats que l’on sait: il arrive que le plus têtu parvienne à ses fins, même si l’histoire prend quelquefois des détours pour les accomplir. Bastien n’est pas un politicien de carrière mais un militant qui s’est lancé en politique parce que personne ne défendait la vision qui est la sienne.

On ne l’oubliera pas, Frédéric Bastien est un intellectuel québécois majeur, qui s’est distingué dans son travail d’historien en publiant des livres essentiels, qui ont marqué l’esprit public. La grande force de Frédéric Bastien se trouve dans sa critique du régime fédéral, qu’il confronte ouvertement et dans sa capacité à redonner une substance politique au nationalisme, qui trop souvent, chez les péquistes, et même, chez les caquistes n’est rien d’autre qu’une rhétorique. À travers sa critique du gouvernement des juges, du multiculturalisme fédéral et des seuils d’immigration actuels, ainsi qu’à travers son plaidoyer pour la laïcité, il frappe le cœur du régime canadien, qu’il souhaite entrainer dans une confrontation constitutionnelle qui rappellera aux Québécois le caractère central de la question nationale. Si la victoire de Bastien semble improbable, on peut dès maintenant convenir qu’il devra occuper une place majeure dans l’équipe du Parti Québécois jusqu’aux prochaines élections, en en devenant le «monsieur identité».

Quoi qu’il en soit, les péquistes ont le choix entre plusieurs visions politiques bien contrastées dans cette course. Il ne s’agit pas de querelles purement cosmétiques: elles touchent à la définition même de la pensée et de l’action souverainistes à un moment où le nationalisme de la CAQ semble perdre en substance au point de se soumettre au régime diversitaire sur des questions comme l’immigration, la francisation ou la théorie des territoires non-cédés. Les débats de la course à la chefferie seront d’une importance capitale, et on regrettera seulement qu’ils se fassent sans public, dans un environnement exclusivement virtuel. Les temps sont certainement covidiens, mais on ne pourra pas éternellement se passer de la part humaine dans la vie politique. Par ailleurs, les sympathisants souverainistes (les membres ponctuels) pourront voter dans cette course à la chefferie, qui ne sera pas réservée aux membres. Encore doivent-ils s’inscrire, et on peut souhaiter qu’ils le fassent. Quoi qu’on pense du PQ, il serait tragique que le mouvement souverainiste ne dispose plus d’un véhicule politique crédible pour porter son option au cœur de la vie collective.