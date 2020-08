Anthony Beauvillier a haussé son jeu d'un cran

À 23 ans, le Québécois Anthony Beauvillier s’établit de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey et son doublé de jeudi pour aider les Islanders de New York à éliminer les Capitals de Washington en est une nouvelle preuve.

En neuf matchs, Beauvillier a totalisé neuf points, dont six buts, lors du présent tournoi éliminatoire. L’ancien des Cataractes de Shawinigan a souvent été à son meilleur pendant les séries. En 2016, il avait conclu son séjour junior avec une présence en finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, récoltant alors 30 points en 21 parties durant le parcours des Cataractes.

Les présents coéquipiers de Beauvillier chez les Islanders semblent découvrir à leur tour ce que le Québécois a dans le ventre.

«Il a augmenté son niveau de jeu d'un cran et il a été un meneur pour nous, a ainsi constaté Josh Bailey, offrant ses commentaires au site web de la Ligue nationale de hockey au terme du match de jeudi. Il a compté de gros buts. Sur le deuxième but (de la rencontre), il a payé le prix en fonçant au filet. Il fait beaucoup de bonnes choses. C'est très amusant de jouer avec lui.»

Le prochain tour

Quant au principal intéressé, il gardait la tête froide après la partie.

«J'essaie seulement de jouer du mieux que je peux et d'aider mon équipe à gagner, a indiqué l’attaquant québécois. C'est là-dessus que je me concentre depuis quelques semaines et ça marche. Je vais rester aussi concentré au prochain tour. Je ne pense à rien d'autre.»

En 2019, Beauvillier avait participé aux séries éliminatoires de la LNH pour la première fois. Jouant un rôle plus limité avec les Islanders, il avait néanmoins inscrit un but et ajouté une mention d’aide en huit rencontres. Ayant balayé les Penguins de Pittsburgh au premier tour, la formation new-yorkaise avait elle-même perdu en quatre matchs consécutifs contre les Hurricanes de la Caroline à la ronde suivante. On comprend Beauvillier de vouloir rester concentré.