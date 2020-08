Avoir juste un peu plus faim

Brendan Gallagher a complètement fait chavirer le cinquième match de la série entre les Flyers et le Canadien. C’est lui qui a donné le ton au jeu, lui qui a inspiré ses coéquipiers. Grande émotion.

Brendan Gallagher va maintenant inspirer ses coéquipiers d’une autre façon. Mâchoire fracturée, dents sautées, il sera absent du reste de la série.

Le 11 ne sera pas sur la glace pour mettre le feu aux poudres. Est-il possible qu’un autre prenne la relève ? Qu’il soit une source d’inspiration d’une autre façon ? Est-ce que Jesperi Kotkaniemi peut y arriver ? Sans arracher la tête d’un adversaire et se faire expulser du match ?

Sinon qui ? Ça prend un joueur d’attaque. C’est toujours un joueur d’attaque qui donne le diapason à un match. Combien de fois ai-je vu Scotty Bowman entreprendre une rencontre avec Mario Tremblay, Doug Risebrough et Yvon Lambert ? Quand il voulait que ça brasse. Pourtant, il devait laisser sur le banc Guy Lafleur, Jacques Lemaire et Steve Shutt.

Vous vous rappelez de Guy Carbonneau, Chris Nilan et n’importe qui à l’aile gauche ? Nilan était un as pour foutre la pagaille dans le plan de match d’un coach ennemi.

Gallagher a été un Mario Tremblay ou un Chris Nilan mercredi soir. Il aurait sans doute mérité une ou deux pénalités dans les seules premières minutes du match. Des doubles-échecs, des cinglages, des insultes, il en a distribués à profusion.

Mais il a réussi son pari. Montrer à Kirk Muller qu’il s’était grossièrement trompé en le collant sur le banc en troisième au match précédent. Et entraîner son équipe vers un sommet d’émotions. De bonnes et belles émotions. Celles des gagnants.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?

On ne sait rien de ce qui se passe chez le Canadien en temps normal. Imaginez en séries éliminatoires. Imaginez dans une bulle à l’abri des journalistes et de Renaud Lavoie.

Les dernières images de la défaite de 2-0 de mardi soir montraient Brendan Gallagher répondre sèchement à une question de Guillaume Lefrançois : « Je vais bien », a lancé Gallagher à propos de sa santé et de sa condition physique.

Est-ce que Kirk Muller a senti le besoin de lui parler en revenant à la bulle ? Ou bien Gallagher a-t-il ruminé son humiliation et sa rage tout seul, ou en compagnie d’un coéquipier ?

Kirk Muller est un homme d’expérience. Il savait sans aucun doute qu’il devait laisser Gallagher songer tout seul à ce qui s’était passé. Il n’y a pas un joueur qui serait capable d’avoir une conversation sincère avec un coach dans pareille situation. Pas le soir même, c’est certain.

Comment a-t-il trouvé le sommeil ? En jasant quelques minutes avec sa blonde ? Ou en passant à travers Instagram,

Facebook et Twitter ?

Comment était son moral au réveil ? Je présume que les joueurs du Canadien ont une salle à manger organisée par la Ligue nationale. Gallagher a dû s’asseoir à une des tables sans trop prêter attention aux autres. Perdu dans son désir féroce de faire ravaler son erreur à Muller. Rongé par la rage de faire gagner cette équipe qu’il a tant à cœur.

Le reste de la journée a été consacré au repos. Et aux soins des multiples bobos qui affligent les joueurs.

À son arrivée au vestiaire, je suis convaincu que Gallagher est resté silencieux. Ou qu’il s’est contenté de répondre au minimum aux questions ou aux remarques des coéquipiers. Quand un homme se prépare à se faire justice, il n’a pas le goût de le clamer haut et fort à l’avance. C’est en dedans que ça se passe. Entre le mental et l’âme.

Après une minute de jeu, on savait ce que Gallagher avait dans les tripes.

COMMENT FAIRE JAILLIR L’ÉMOTION ?

Les joueurs du Canadien sont allés se coucher hier soir en sachant que leur leader du cinquième match ne serait pas du duel ce soir.

Ce sont des pros. Ils savent que les Penguins de Pittsburgh ont gagné de grands matchs privés de Sidney Crosby. Et Brendan Gallagher n’est pas Sidney Crosby.

Ils savent que c’est la rage, le cœur et la détermination qu’ils perdent. Pas nécessairement un talent exceptionnel et une force brutale.

Du talent, ça se remplace mal. Mais de la rage, du cœur et de la détermination, chacun d’entre eux peut en apporter dans un match. Si tous ont juste un peu plus faim, juste un petit peu plus, la différence peut être énorme. Pas obligés de hurler des « rah rah rah pour Gally », juste à se défoncer un petit peu plus que le nécessaire et Brendan Gallagher aura contribué directement à deux victoires du CH.

C’est quand même quelque chose.

Déranger Carey Price

Toute l’attention a été portée envers Brendan Gallagher, mais celui qui a fait la différence, c’est encore Carey Price. Pendant la première période, on sentait la nervosité s’installer chez les joueurs des Flyers. Il y a les arrêts et il y a la façon d’arrêter les rondelles. Price était stable, souverain, avare de la moindre petite ouverture. La soirée allait être longue.

Alain Vigneault et surtout Michel Therrien connaissent Carey Price. Sous des dehors placides, Price a du feu dans les veines. Je pense que Therrien va conseiller aux attaquants de foncer comme jamais dans le but de Price. Pour le sortir de cette concentration qui le hisse à un sommet jamais atteint dans sa carrière.

Shea Weber et Ben Chiarot vont devoir faire le ménage. Vite et fort. En prenant la moppe à deux mains.

Dans le calepin

Si j’étais Marc Bergevin, je rappellerais aux joueurs du CH comment ils sont bien dans leur bulle de Toronto. Je les menacerais qu’une défaite contre les Flyers va les ramener dans les rues bloquées, fermées et remplies de trous de Montréal. Ils vont sacrer, les GPS vont sauter, ils vont être en retard à cause des pistes cyclables, leurs blondes vont tempêter. Vaut mieux rester le plus longtemps possible à Toronto. N’importe quoi sauf les rues de Montréal.

Le coup suprême, ça serait de leur faire jouer une vidéo de Smiling Val.

Hi ! Hi ! Hi !

Canadien en sept.