«C’est un bon signe pour le futur» -Carey Price

À 33 ans, Carey Price n’est plus un jeune loup. Il a déjà dit à plusieurs reprises qu’il voulait jouer pour une équipe gagnante. Malgré cette élimination en six matchs face aux Flyers, le gardien a le sentiment que le CH se dirige dans la bonne direction en raison de l’émergence de jeunes comme Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi.

« Nous avons bien joué contre deux très bonnes équipes. Je suis très fier des jeunes, ils ont bien répondu. C’est un bon signe pour le futur. C’était un plaisir de regarder Nick, j’aime sa progression. Il a tellement un bel avenir. »

– Carey Price

À l’instar de Price, Shea Weber restait bien calme dans la défaite. Le capitaine de 35 ans a aussi regardé vers l’avenir pour s’encourager. Le CH a reçu un cadeau de la LNH en participant aux séries dans un format à 24 équipes. Ce passage dans la bulle à Toronto pourrait s’avérer payant.

« Cette expérience est très importante. C’était une bonne chose. Nous avons connu les séries, surtout pour les jeunes. C’est gros pour les jeunes. Ils pourront utiliser ça pour gagner en confiance. Ils arriveront au camp en connaissant la réalité du hockey en séries. »

– Shea Weber

Carey Price a connu un très, très bon parcours en séries. Il a terminé avec un dossier de 5-5, mais surtout avec une moyenne de 1,78 et un taux d’efficacité de ,936.

« Tu ne peux pas imaginer la confiance qu’il apporte aux coéquipiers et à l’équipe. Quand tu joues et que tu fais une erreur, tu sais qu’il te sauvera. Carey reste au sommet de son art. Il a une grande passion. Si tu parles à Carey, il dira qu’il aime cette équipe et ce groupe de joueurs. C’est un gars dédié. Il veut gagner. »

– Kirk Muller