Convention démocrate: le retour de la classe!

En écoutant les discours de la convention démocrate américaine, on se sentait pris d’une profonde nostalgie.

Il faut bien l’avouer, entendre des gens s’exprimer correctement avec plus de 20 mots de vocabulaire, ça réconforte.

Ça nous repose également du discours hargneux aux propos vils et méprisants dont le Joker fait ses choux gras.

Les démocrates n’épargnaient pas l’adversaire. Les choses ont été dites, mais d’une façon civilisée.

Il se dégageait une certaine prestance chez ces intervenants.

Une attitude de respect envers l’exercice du pouvoir.

Pas qu’ils soient parfaits, loin de là. Ils ont leurs travers et défendent leurs intérêts, ou du moins ceux de la classe sociale qu’ils représentent, mais on sent une volonté de servir. On constate une intention de se consacrer à la sauvegarde des institutions démocratiques de cet immense pays.

Tous ces États, dont certains plus vastes que bien des pays d’Europe, sont maintenant davantage divisés qu’ils ne sont unis.

Une fragmentation qui avait débuté bien avant l’arrivée au pouvoir du Joker et dont les démocrates n’ont pas su prendre la pleine mesure.

Des divisions que l’arrivée de Trump a profondément exacerbées parce qu’il n’a eu de cesse de les cultiver.

Diviser pour régner: le principe est vieux comme le monde.

Trump en a fait son modus operandi et quatre ans plus tard, les États-Unis ne ressemblent en rien à ceux de 2016.

Le président se conduit comme le dernier des despotes: raciste, misogyne, népotiste, vulgaire, hâbleur, pour ne citer que quelques-uns de ses travers.

L’homme n’a d’estime et de souci que pour lui-même.

Il ne se fatigue même pas à donner le change: son frère est à l’agonie? Il joue au golf. Et quand il se rend à son chevet, c’est en en profitant au passage pour faire quelques déclarations à l’emporte-pièce.

Le président des États-Unis ne doit-il pas s’imposer une certaine retenue? Pas monsieur Trump.

Où sont passés la tenue, le décorum, le cérémonial?

En plus du changement total de ton et de programme politique, voilà ce qui perçait l’écran devant les images de la convention démocrate: la classe!

Le discours du président Obama en fut l’exemple le plus éloquent. Quelle classe!

Après quatre ans de casquette rouge, de grossièretés, de mesquinerie et d’incitation à la violence...

Quoi qu’on dise, la tenue et l’attitude d’un dirigeant impriment certainement une image dans l’imaginaire collectif.

Comment ne pas rêver de voir une autre image dans quelques mois...