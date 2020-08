Des réponses à vos questions (3e partie)

Pour une troisième et dernière semaine, cette chronique est dédiée à répondre à vos questions concernant l’agriculture urbaine et l’horticulture environnementale.

Bonjour. Savez-vous pour quelle raison la pelure de mes tomates est couverte de veinures brunes ? – Mme Vallée

Le problème qui affecte vos tomates se nomme fendillement, un phénomène se produisant fréquemment chez ce légume. Le fendillement se caractérise par l’apparition de fentes ou de fissures de couleur brun grisâtre sur la pelure des fruits, disposées de façon circulaire ou longitudinale, près du pédoncule.

Ce phénomène s’explique par le fait que la croissance interne du fruit est parfois plus rapide que la croissance externe, provoquant ainsi un

éclatement et la rupture de la pelure. Ce problème est habituellement causé par un changement brusque des conditions climatiques et d’arrosage. Une période particulièrement sèche suivie d’une période très humide, comme celles que nous avons connues cette saison, favorisent le fendillement. De plus, si les fruits sont constamment exposés au soleil ardent, sans feuilles pour les protéger, leur pelure sera moins élastique.

Pour éviter ce problème, on recommande d’arroser les plants de tomates de façon régulière, deux à trois fois par semaine. Il faut leur fournir environ 5 litres par arrosage lorsqu’ils sont jeunes, le double lorsqu’ils sont chargés de fruits verts et moins de 5 litres par plant au moment de la récolte. Évitez la surfertilisation en azote et les carences en potassium. Évitez également de tailler les plants trop abondamment afin que les fruits ne soient pas constamment exposés au soleil.

Enfin, certaines variétés sont plus sensibles au fendillement que d’autres. Optez donc l’an prochain pour les cultivars « Big Beef », « Celebrity », « Chef’s Choice », « Pink Girl », « Sun Gold » et « Sweet Million », réputés être peu affectés par le fendillement.

Bonjour M. Mondor. Je suis à la recherche de plantes dont le feuillage est odorant. Outre les fines herbes, quelles sont les espèces que vous me conseillez de planter dans mon jardin ? – Mme Durivage

La pérovskie, aussi appelée sauge russe, produit durant presque tout l’été de superbes fleurs bleues regroupées en grandes panicules. Ses tiges grises, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à 1,5 mètre de hauteur, tout comme ses feuilles finement découpées, possèdent une odeur camphrée rappelant celles de la sauge et du romarin mélangées.

Une autre plante dont le feuillage est particulièrement odorant est le myrique baumier. Il s’agit d’un arbuste qui pousse de façon spontanée dans les sols humides aux abords des lacs et des rivières d’Amérique du Nord. Cet arbuste, qui atteint environ 1 mètre de hauteur, possède un feuillage vert glauque qui dégage une bonne odeur très caractéristique lorsqu’il est froissé. Anciennement, ses feuilles étaient utilisées pour parfumer les vêtements et éloigner les mites.

Finalement, une plante dont le feuillage est particulièrement odorant est l’arbre de Katsura. Toutefois, c’est principalement à l’automne lorsque le feuillage change de couleur et tombe au sol qu’il dégage une odeur. Les feuilles de cet arbre émettent alors un délicieux parfum de sucre caramélisé, rappelant celui de la barbe à papa !

Mon ail a été dévoré. On dirait que les bulbes ont été mangés de l’intérieur et ils sont pourris. Savez-vous quel est l’insecte qui cause ces ravages ? Que faire pour éviter que le problème recommence l’an prochain ? – M. Gagné

L’insecte qui s’attaque à votre ail est probablement la teigne du poireau. Cette bestiole fait de plus en plus de ravages dans les potagers. Originaire d’Europe et introduite accidentellement en Amérique du Nord dans les années 1990, la larve de ce papillon aux ailes brunes tachetées de blanc s’attaque surtout au poireau, mais aussi à l’oignon et à l’ail.

La teigne du poireau pond ses œufs en trois vagues successives, soit en mai, à la fin de juin et au début de juillet ainsi qu’en août. Les chenilles blanches qui naissent ensuite se nourrissent avec voracité des feuilles de l’ail, du poireau et de l’oignon. Elles pénètrent éventuellement dans le bulbe ou au cœur des plants – ce qui favorise aussi l’entrée de la pourriture – et les font dépérir.

Il est assez facile de prévenir les attaques de la teigne du poireau en protégeant les plantes sensibles avec des agrotextiles. Cependant, lorsque les larves de teigne ont déjà pénétré dans les feuilles et les bulbes d’ail, il est alors plutôt difficile de les éliminer.

Vous pouvez toujours tenter de faire quelques vaporisations de Bacillus thuringiensis var. kurstaki (BTK), habituellement vendu sous le nom de Btk. Cette bactérie qui vit naturellement dans le sol produit une toxine affectant le système digestif des chenilles qui l’ingèrent. En conséquence, les chenilles cessent de s’alimenter après quelques heures et meurent dans les jours qui suivent. Cet insecticide biologique est donc efficace lorsque les chenilles sont encore jeunes et qu’elles se nourrissent dans les feuilles. Le Btk n’a toutefois aucun effet sur les teignes adultes (papillons).

Voici quelques pratiques qui vous aideront à minimiser les dégâts causés par cette bestiole destructrice :