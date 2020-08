Difficile de venir étudier au Canada en temps de COVID

La pandémie a bouleversé le plan de plusieurs étudiants internationaux qui devaient arriver au Canada pour la rentrée. La majorité de ceux qui ont déjà entamé leurs études ici peut traverser les frontières sans trop de difficultés.

C'est le cas de Théa Ribault, qui a pu prendre l'avion de France pour venir faire ses études au Cégep de Jonquière, à Saguenay. Il s'agit de l'une des rares étudiantes en provenance de l'étranger à pouvoir traverser les frontières en pleine pandémie puisqu'elle a en sa possession un permis valide pour trois ans, acquis l'an dernier.

Pour ceux qui commencent un programme en première année, ils ne peuvent entrer au pays que s'ils ont demandé leur visa avant le 18 mars. Après cette date, les bureaux administratifs ont fermé leurs portes en raison du confinement. Et ils sont très peu nombreux à l'avoir obtenu.

«Ça met en péril toute leur scolarité. Ça prend déjà tellement de courage et de moyens pour aller étudier ailleurs et là, il arrive une pandémie», a dit Théa Ribault, qui étudie en Art et technologie des médias (ATM).

Au Cégep de Jonquière, moins d'une dizaine d'étudiants internationaux pourront assister à leurs cours en personne, alors qu'on en attendait presque 200 pour la rentrée 2020.

«Malgré que les frontières soient censées rouvrir le 31 août, ils doivent recevoir leur visa quand même et ils sont nombreux à l'attendre», a expliqué la coordonnatrice aux communications au Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin.

L'hébergement

Pour ce qui est de l'hébergement en résidence, les chambres pour les étudiants internationaux leur seront réservées jusqu'au 31 août, et ce, sans paiement.

Corantine Degenève, une étudiante française, n'a pas cette chance, elle qui est sans nouvelle relativement à son visa d'études depuis plus d'un mois.

«Moi, j'ai un logement à payer même si je ne suis pas dedans... J'ai signé un bail, donc il faut que le loyer se paie», a-t-elle raconté à TVA Nouvelles.

Mais peu importe qu'ils habitent dans les résidences étudiantes ou dans un logement, les étudiants internationaux doivent faire une quarantaine de 14 jours avant de se rendre en classe.

Le Cégep de Jonquière a d'ailleurs mis sur pied une «escouade commission» qui s'est chargée de remplir une trousse de base pour ceux qui ne peuvent pas sortir de leur chambre.

En attendant, les cours de plusieurs programmes seront accessibles en ligne.