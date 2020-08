Élections municipales partielles: le protocole de votation sera affecté par la pandémie

Les électeurs qui seront appelés aux urnes le 4 octobre prochain, dans plusieurs municipalités, seront invités à remplir le bulletin de vote avec leur propre crayon ou à voter par correspondance s'ils présentent des symptômes.

Le Journal a consulté, hier, le protocole sanitaire pondu par le ministère des Affaires municipales et Élections Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé, qui a été mis en ligne en fin de journée, dans le but de s'adapter à la pandémie.

Les mesures qui y sont mentionnées visent, d’une part, à diminuer l’achalandage dans les bureaux de vote et, de l’autre, à réduire les risques de propagations de la COVID-19. Si plusieurs de ces changements sont seulement suggérées pour l’instant, un arrêté ministériel, qui pourrait être diffusé la semaine prochaine, confirmera leur mise en place.

Pas de bureaux en résidence

On prévoit donc ne pas tenir de bureaux de votes dans les résidences privées pour aînés, les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptations et les centres d’accueil.

Les personnes qui sont domiciliées dans l’un ou l’autre de ces établissements seront plutôt invitées à voter par correspondance.

D’ailleurs, l’arrêté permettrait à tous voyageurs de retour de l’étranger et aux personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 ou en présentant des symptômes de faire de même.

Les individus qui auraient été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé, ainsi que les citoyens en attente d’un résultat de test de dépistage auront également cette possibilité.

Un vote par anticipation prolongé

Qui plus est, on tiendrait cette année trois jours de vote par anticipation, soit du 26 au 28 septembre, au lieu d’un seul, comme c’est le cas habituellement.

Mentionnons toutefois que même sans arrêté, il y a possibilité de tenir deux jours de vote par anticipation, d’après la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation seraient aussi prolongées de 9h30 à 20h, au lieu du traditionnel 12h à 20h.

Dans tous les cas, que ce soit lors du vote par anticipation ou lors du jour de l’élection, le 4 octobre prochain, l’électeur sera encouragé à apporter son propre crayon pour éviter la manipulation répétitive de ceux disponibles à la table de votation.

Une vingtaine de villes

Selon nos sources, les élections municipales partielles de cette année se tiendront dans « une vingtaine » de villes et municipalités, même si 43 étaient prévues en date du 1er mai dernier.

Seules les villes où le poste de maire est vacant et celles où il n’y a pas assez de membres du conseil pour qu’il y ait quorum sont donc visées par ces élections. Parmi celles-ci, on compte notamment L’Ancienne-Lorette, Montréal-Nord et Drummondville.

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée