Encore une trentaine de «dépisteurs» recherchés

Les efforts de recrutement dans les cliniques de dépistage de la grande région de Québec se poursuivent « afin de demeurer prêts à toute éventualité ».

Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, ce sont une cinquantaine de « dépisteurs » qui étaient recherchés depuis quelques semaines. Environ 30 ont été dénichés dans les derniers jours. « Ça va bien, on est vraiment contents », confie Marleen Cameron, chef de service au recrutement, à propos de l’effort d’embauche. « Chaque jour, on reçoit de nouvelles candidatures. Toute la communication qui se fait autour des centres de dépistage aide à faire connaître nos besoins ».

Large territoire

En Chaudière-Appalaches, il reste une quinzaine de postes à pourvoir afin d’atteindre les objectifs de recrutement additionnel fixés par la direction du CISSS régional. Dix-huit personnes ont été embauchées, à temps plein ou à temps partiel, dans les dernières semaines. Une trentaine de postes à temps plein étaient offerts.

L’étendue du territoire semble être un défi supplémentaire dans cette région qui s’étend de Lévis à la frontière américaine et de Thetford Mines jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli.

« Le recrutement avance bien, mais il est plus difficile dans les territoires plus éloignés : Montmagny, Thetford Mines et en Beauce par exemple », souligne Maryse Rodrigue, porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches.