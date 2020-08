Être le système immunitaire de la Terre

La planète est malade. Elle a la fièvre des humains. L’actualité scientifique nous le rappelle chaque jour. Tout comme le coronavirus, dont l’origine la plus probable est liée à l’emprise grandissante qu’ont les humains sur les écosystèmes. La santé humaine dépend de la qualité de l’environnement et donc aussi de la biodiversité du climat. On ne le dira jamais assez.

Devant les constats alarmants que nous présentent les scientifiques, on peut avoir envie de se boucher les oreilles, atteints par un sentiment d’impuissance. Ou préférer porter le masque de l’indifférence ou l’armure du cynisme, donnant l’illusion de ne pas être affectés, trop occupés par l’immédiat.

On peut aussi imiter le hamster, chacun dans la cage qu’on a choisie, à courir dans sa roulette, jusqu’à la retraite. Dans nos sociétés de surconsommation où l’identité et la possession matérielle se confondent, il peut être confortable de faire l’autruche. La tête dans le sable (parfois bitumineux), on peut se contenter de sortir un œil de temps en temps, mais pas trop longtemps, car le paysage est choquant.

Transformer nos peurs en actions

On peut aussi choisir une autre posture, beaucoup moins étouffante. De plus en plus de citoyennes et de citoyens transforment leurs inquiétudes, leurs peurs et leur tristesse en actions citoyennes. Ils ouvrent leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur pour chercher à mieux comprendre afin d’agir à la mesure de leurs capacités.

Ils se mettent ensemble pour transformer des lois et des politiques publiques ou pour stopper les mauvaises pratiques de grandes entreprises. Ils participent à des manifestations, s’engagent en politique, s’impliquent dans des comités, passent à l’agroécologie, protègent des milieux naturels, modifient leurs choix de consommation, écrivent à leurs élu.e.s, verdissent des cours d’école et des ruelles, plantent des arbres, démarrent des entreprises écoresponsables, font de l’économie sociale et circulaire, du zéro-déchet, etc.

Toutes ces actions ont tendance à être considérées isolément. Plusieurs en parlent comme d’initiatives sympathiques sans leur accorder beaucoup plus qu’un sourire et quelques mots dans les médias ici et là. Pourtant, lorsqu’on les observe simultanément, on constate qu’elles font partie d’un système beaucoup plus vaste et puissant.

Prendre soin de la vie

Elles sont liées par un ensemble de valeurs, plus fondamentales que celle de l’argent. Aussi diversifiées soient-elles, ces actions expriment un même désir de prendre soin de la vie sous toutes ses formes pour protéger l’avenir de nos enfants et de tous ceux et celles qui suivront. Dispersées dans la société, ces initiatives sont une force de résistance qui peut être comparée à un véritable système immunitaire. Celui de la Terre: de ce grand «nous» que l’on habite et qui nous habite.

On peut pousser la métaphore plus loin en disant que non seulement les mouvements sociaux et les organisations citoyennes font partie du système immunitaire de la Terre, mais aussi tous les gestes citoyens qui sont posés pour le bien commun. Qu’ils soient de nature politique, économique, juridique, sociale, éducative, artistique ou autre. Les plus petites actions réalisées dans l’anonymat comme dans les grands mouvements internationaux s’inscrivent toutes dans ce même processus de guérison qui passe souvent inaperçu tant la planète est malade.

Une diversité de tactiques

Comme notre corps, qui est constitué de milliers de milliards de cellules jouant chacune leur rôle, la société est, elle aussi, formée d’une pluralité d’entités de tailles diverses, mais qui sont toutes liées. Une myriade de molécules et de cellules travaillent en coopération pour protéger notre organisme contre ce qui nuit à notre santé ainsi que pour réparer ce qui est endommagé. C’est le cas des globules blancs qui se trouvent dans notre organisme. Ainsi, chaque cellule ne travaille pas que pour elle, mais pour tout le système.

Telles les cellules immunitaires qui voyagent dans notre corps à travers le sang, les gestes citoyens sont dispersés dans l’ensemble de la société et sur tout le territoire: dans des organisations de la société civile, dans des établissements scolaires, dans des instances politiques, dans des entreprises de l’économie sociale, privées et publiques.

Prise isolément, aucune initiative ne constitue «LA» réponse immunitaire à ce qui détruit les écosystèmes naturels et humains. Le rôle des uns est complémentaire à celui des autres. C’est ensemble qu’ils portent l’essence de véritables changements.

Car changement, il y a. Pas assez rapide. Pas assez visible. Mais de plus en plus présent et de plus en plus puissant. La situation serait bien pire sans tous ces gens qui s’impliquent de mille et une façons depuis des décennies.

Les acteurs et les actrices de la transition socio-écologique

Malgré la COVID ou peut-être à cause de la COVID, quelque chose est en train de se passer au Québec comme ailleurs sur la planète. Nous sommes plus conscients de nos vulnérabilités individuelles et collectives face à l’environnement.

Bien des gens revoient leurs priorités. Ils désirent vivre autrement que comme des hamsters dans une cage, même si elle est dorée.

Depuis quelque temps déjà, une histoire différente de celle de l’effondrement est en train de s’écrire à force de gestes posés par des gens conscients du pouvoir de leurs actions sur le monde qui les entourent. C’est à eux tous et toutes que j’aimerais rendre hommage dans les pages de ce blogue.

À partir de la semaine prochaine, je vous présenterai des personnes et des initiatives qui contribuent à une suite du monde plus écologique et plus solidaire. Je vous raconterai des histoires inspirantes, parce qu’il y en a plein et surtout parce que je pense qu’en les faisant connaître, on contribue à les multiplier.

N’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions. J’ai déjà plein d’idées, mais je suis loin de connaître tout ce qui se passe de beau partout!

Ce court texte est en partie extrait et adapté de mon dernier livre La transition, c’est maintenant, que je vous invite à lire et à partager.