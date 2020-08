Gaétan Pageau confirme sa candidature à la mairie de L’Ancienne-Lorette

Pressenti pour la mairie de L’Ancienne-Lorette, l’actuel conseiller indépendant Gaétan Pageau confirme sa candidature pour l’élection partielle du 4 octobre.

Il devient ainsi le troisième candidat à manifester son intérêt pour succéder à Émile Loranger, après l’ancien président du Regroupement des payeurs de taxes de L’Ancienne-Lorette, Alain Fortin (qui estime ses chances de faire le saut à 95 %) et la notaire à la retraite Ginette Nadeau qui a confirmé la veille qu’elle serait sur les rangs.

Gaétan Pageau devra démissionner de son poste de conseiller pour se présenter à la mairie, ce qui signifie qu’une autre élection partielle pour combler son siège pourrait avoir lieu dans la prochaine année. La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, n'a pas encore statué sur le sort réservé aux scrutins partiels pour les postes de conseiller (sauf lorsque le quorum n'est plus respecté), contrairement aux postes vacants à la mairie.

M. Pageau siège au conseil municipal depuis bientôt sept ans et entend miser sur son expérience pour se distinguer de ses adversaires. «J’ai vu le travail qui s’est fait dans l’ensemble des dossiers, j’ai participé activement et j’ai aussi initié plusieurs dossiers», confie-t-il en entrevue avec Le Journal.

«J’ai consulté ma famille, mon employeur aussi (une société d’État) et beaucoup de citoyens. Les feedbacks des gens de mon secteurs et aussi d’autres secteurs à L’Ancienne-Lorette m’ont motivé à aller de l’avant», a-t-il ajouté.

Une «ère nouvelle» empreinte de respect

Très critique d’Émile Loranger dans les dernières années, M. Pageau dit vouloir travailler désormais dans le respect. «Il n’y a rien de plus important que ça. Je pense qu’on est dans une nouvelle ère depuis quelques mois. Le ton a changé. Les dossiers ont été mis de l’avant. Il y a une collaboration renouvelée entre les membres du conseil et il y a de l’entraide», a-t-il fait valoir.

«Je suis un fier Lorettain depuis ma naissance. À ce titre, et dans la continuité du maire Loranger, je poursuivrai le combat pour réclamer notre dû dans le dossier de la quote-part de l’agglomération. Il ne faut surtout pas baisser les bras dans cette phase finale ! Les Lorettaines et les Lorettains savent que je pose depuis longtemps des actions pour améliorer leur qualité de vie ainsi que l’éthique et la transparence de l’administration municipale», peut-on lire dans son communiqué.