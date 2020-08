Le BAPE s’interroge sur la ventilation des coûts du projet de tramway

Les commissaires du BAPE, qui étudient le projet de construction d’un tramway à 3,3 G $ dans la capitale, s’interrogent sur la ventilation des coûts et demandent à la Ville de Québec de leur fournir plusieurs précisions.

La commission d’enquête a fait parvenir, vendredi, une nouvelle série de 19 questions et de nombreuses sous-questions au directeur du bureau de projet, Daniel Genest. Elle exige des réponses d’ici le 25 août à 14h et prévient d’emblée la Ville de Québec qu’elle ne lui accordera aucun délai supplémentaire.

Les commissaires pointent du doigt plusieurs chiffres discordants concernant certains éléments du projet, dans différents documents, et s’expliquent mal les écarts observés.

Par exemple, en ce qui concerne les acquisitions à venir (ou les expropriations), la Ville avait indiqué qu’elle prévoyait débourser 253,5 M$, en mars dernier, dans une correspondance avec le MTQ. Dans le dossier d’affaires, les acquisitions totales se chiffrent plutôt à 127,6 M$ alors que dans un autre tableau présentant un estimé des coûts, les acquisitions immobilières sont évaluées à 210 M$.

«Pouvez-vous expliquer ces différentes estimations et les facteurs qui président aux évolutions du coût d’acquisition ? Veuillez également fournir l’évaluation la plus récente des coûts d’acquisitions requis pour l’implantation du tramway et le nombre de propriétés concernées», peut-on lire dans la lettre envoyée au bureau de projet.

Coûts du tunnel

La commission d’enquête veut aussi avoir l’heure juste sur les coûts du tunnel au centre-ville. Lors des audiences publiques, la Ville avait indiqué que malgré l’abandon du deuxième tunnel (dans le secteur de Sainte-Foy), les coûts consacrés à cette portion du projet avaient augmenté de 214,6 M$ et s’élevaient désormais à 358 M$/km donc 930,8 M$ pour 2,6 km.

Or, dans une autre réponse, la Ville indique plutôt que le coût du tunnel (incluant les trois stations souterraines) s’élève actuellement à 538,5 M$. Les commissaires peinent à conjuguer la différence de coûts et réclament un tableau détaillé de l’estimation des coûts.

D’autres questions portent sur les coûts liés aux déplacements des réseaux techniques urbains (Bell, Hydro-Québec, etc.), le déplacement des conduites sous la plateforme du tramway, les Parc-O-Bus ainsi que le prolongement de la rue Mendel.

Une autre entente avec le gouvernement ?

Les commissaires du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement veulent aussi savoir si l’entente signée entre la Ville de Québec et le gouvernement Couillard, en mars 2018, a été remplacée par une nouvelle entente ou complétée par des amendements, compte tenu des nombreux changements apportés au projet depuis.

D’autres réponses de la Ville de Québec sont attendues d’ici la fin de la journée, en lien avec une précédente série de questions. Certaines réponses de la Ville, acheminées la semaine dernière au BAPE, avaient été jugées incomplètes et insatisfaisantes par les commissaires qui réclamaient des précisions.