L’entreprise 3M va fabriquer 50 millions de masques N95 en Ontario

TORONTO | L’entreprise 3M Canada va fabriquer des masques N95 grâce à l’agrandissement d’une usine située à Brockville, en Ontario.

L’investissement de 70 millions $ sera partagé à parts égales entre l’entreprise, le gouvernement de l’Ontario et le fédéral. Ainsi, chaque partenaire injectera 23,33 millions $ dans ce projet, qui va créer une trentaine d’emplois.

La nouvelle a été annoncée vendredi par le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et son homologue fédéral Justin Trudeau.

Une entente sur cinq ans prévoit la fabrication de 50 millions de masques à compter du début de l’an prochain. La moitié des masques serviront en Ontario, les autres seront envoyés à Ottawa, où ils seront redistribués à travers les autres provinces.

«L'Ontario est une puissance manufacturière, et l'investissement conjoint que nous réalisons avec le gouvernement fédéral et 3M Canada témoigne de notre capacité à fabriquer les meilleurs masques N95 au monde pour approvisionner les héros de première ligne de l'Ontario et de tout le pays», a mentionné le premier ministre Ford, par communiqué.

«Nos travailleurs de la santé ont été en première ligne de la lutte que notre pays a menée contre la COVID-19 depuis le début, a dit le premier ministre Trudeau. Le virus reste une menace bien réelle et nous devons nous assurer que ces véritables héros disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour le combattre. Ce partenariat avec 3M Canada illustre l'engagement du gouvernement du Canada à protéger celles et ceux qui déploient tant d'efforts pour protéger la santé et la sécurité de leurs concitoyens.»