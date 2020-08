Les Raptors à un match de balayer les Nets

Les Raptors de Toronto sont à une victoire de balayer leur série contre les Nets de Brooklyn et de passer au prochain tour des séries éliminatoires de la NBA, grâce à un gain de 117 à 92, vendredi à Orlando.

La troupe de Nick Nurse a rapidement imposé son rythme en inscrivant sept points de plus que ses adversaires au premier quart et huit de plus au deuxième quart. Elle a ainsi pu retraiter au vestiaire à la demie avec une avance de 15 points.

Trois joueurs de la formation torontoise, soit Pascal Siakam, Fred VanVleet et Serge Ibaka ont inscrit 20 points ou plus. Le premier a été le plus productif avec 26 points, en plus d’ajouter huit rebonds et cinq passes décisives. Pour leur part, Ibaka (20 points, 13 rebonds) et Kyle Lowry (11 points, 10 rebonds) ont obtenu des double-double.

De son côté, le Québécois Chris Boucher a joué pendant un peu plus de cinq minutes, amassant seulement un rebond.