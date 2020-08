Les Stars étouffent les Flames pour de bon

EDMONTON | L’ailier Denis Gurianov a inscrit quatre buts, jeudi soir, alors que les Stars de Dallas l’ont emporté 7-3 contre les Flames de Calgary pour éliminer ceux-ci en six matchs dans la série de premier tour entre les deux équipes.

Ça avait pourtant bien commencé pour Calgary : la formation de l’Alberta, grâce à Andrew Mangiapane, Johnny Gaudreau et Rasmus Andersson, menait 3-0 après seulement sept minutes de jeu en première période.

Le match était cependant loin d’être plié. Les Stars se sont mis au travail et le premier coup de main qu’ils ont reçu est venu de Milan Lucic, alors que l’attaquant des Flames a écopé d’une pénalité inutile à mi-chemin dans l’engagement.

L’excellent défenseur Miro Heiskanen ne s’est pas fait prier pour en profiter et les Stars sont rentrés au vestiaire avec un déficit de deux buts.

Les Flames, eux, sont restés mentalement au vestiaire lorsque la deuxième période s’est mise en marche : les Stars ont marqué cinq buts sans réplique, dont trois de Gurianov. Radek Faksa et l’increvable Joe Pavelski ont aussi marqué en deuxième. Les Flames ont retiré le gardien Cam Talbot à la faveur de David Rittich après le troisième but des Stars, mais cela n’a pas changé grand-chose. Tellement que Talbot était de retour devant le filet en troisième.

Ce dernier tiers, il a été beaucoup plus calme, à l’exception du quatrième but de Gurianov, qui a aussi récolté une aide dans la victoire. D’ailleurs, Heiskanen a ajouté trois passes pour les Stars et Pavelski, deux.

Malgré un mauvais départ, Anton Khudobin a finalement repoussé 38 rondelles devant le filet des vainqueurs. Chez les Flames, Talbot a effectué 11 arrêts, contre six pour Rittich.

Le portrait est presque complet en vue du deuxième tour des séries. Dans l’Ouest, il ne reste que la série entre les Canucks de Vancouver et les Blues de St. Louis à conclure. Dans l’Est, seul l’affrontement entre les Canadiens de Montréal et les Flyers de Philadelphie est toujours en cours.

Ces deux séries doivent d’ailleurs se poursuivre vendredi.