[PHOTOS] Les Maltcommodes: il pêche un thon de plus d’une demi-tonne

Après trois jours de pêche en haute-mer, l’un des copropriétaires de la microbrasserie Les Maltcommodes est rentré au bercail avec un thon rouge Bluefin de 625 lb, au grand plaisir des clients de l’établissement qui pourront y goûter dès samedi.

Depuis une dizaine d’années, Patrick Lessard, copriétaire de la microbrasserie de Beauport, rêve d’aller en haute-mer pour pêcher du thon rouge Bluefin.

L’occasion s’est finalement présentée la semaine dernière, lorsqu’il a appris que le cousin d’un couple d’amis se trouve à être Jimmy Lepage, un pêcheur et capitaine renommé au Québec.

Photo courtoisie

Accompagné de quatre amis et du capitaine de bateau, Patrick Lessard a donc amorcé son périple à Grande-Rivière, en Gaspésie, le 12 août.

Un combat de 3 heures

Après quelques heures de navigation, les lignes ont été jetées à l’eau et il ne fallut que quelques instants avant qu’elles ne se tendent. Bien qu’un premier thon ait réussi à s’enfuir, un long combat s’est amorcé avec une seconde bête dans l’espoir de la ramener à bon port.

«Ça a duré 3 h 30, il était extrêmement coriace. Le pire, c’est que 30 secondes après qu’on ait réussi à le ramener près du bateau et à le harponner, la ligne se brisait. On a finalement réussi à le garder de peine et de misère!», raconte M. Lessard en riant.

Comme les pêcheurs ne pouvaient embarquer le poisson à bord du bateau parce qu’il était trop gros, ce n’est qu’arrivé au quai qu’ils ont constaté l’ampleur de leur succès. La bête pesait 625 lb, alors que celles généralement pêchées à cet endroit pèsent, en moyenne, 450 lb.

«C’était la coupe Stanley de la pêche!», lance le copropriétaire de la microbrasserie, qui compte bien répéter son exploit l’an prochain.

À goûter dès demain

Après que le groupe se soit gardé une partie du poisson pour un usage personnel, 443 lb ont été réservées pour Les Maltcommodes. Une bonne nouvelle pour ses clients qui pourront y goûter dès samedi, servi sur pierre volcanique ou en tartare.

«Selon moi, ça ne durera que deux à trois semaines avant qu’il n’en reste plus. On a déjà une centaine d’appels de clients qui voulaient y goûter et d’autres restaurateurs qui voulaient s’en procurer!», explique Patrick Lessard.

D’ailleurs, cette prise se trouve à être très rentable pour son entreprise. Alors qu’il doit payer près de 60$/lb pour obtenir la même qualité de thon chez un grossiste, cette fois-ci, il ne lui en a même pas coûté 25$/lb.