Quand on s’autoanglicise

À Québec ces temps-ci, on a parfois l’impression d’être à Paris.

Non pas tant pour les fragments de culture française, mais pour la présence de plus en plus grande... de l’anglais dans de nombreuses dénominations.

Depuis des années, les Québécois rentrant de France aiment à se moquer de l’anglophilie galopante (l’ancien premier ministre français Alain Juppé a déjà parlé d’« anglolâtrie ») des Hexagonaux.

Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, lors d’un voyage en Europe en 2014, avait eu un coup de sang de ce type : « Y a-t-il quelqu’un qui va commencer à le dire que l’usage de l’anglais et des anglicismes en France, ça n’a aucun bon sens ? [...] Ça ne devrait pas être l’Organisation internationale francophone qui parle de ça ? [...] On se bat pour garder notre langue et notre culture alors qu’en France, qui devrait être un exemple [...], tabarouette, ça empire d’année en année. »

L’ennui est que souvent, nos compatriotes qui tiennent ce type de discours ne voient pas la poutre qui est dans leur propre œil. Surtout de nos jours, où les Québécois francophones — qui vivent en intraveineuse de Netflix — ont le combat très peu vigoureux...

L’accent américain

En tout cas, M. Labeaume devrait s’inquiéter d’une tendance anglicisante dans la capitale, pour laquelle il a fait adopter le slogan « L’accent d’Amérique ».

Comme l’écrivait un ami sur les réseaux sociaux, si ça continue, il faudra peut-être parler de « L’accent américain ».

Récemment, par exemple, s’est ajouté une nouvelle auberge de jeunesse sur Grande Allée : « Qbeds ». En plein cœur de la ville fortifiée, des appartements de luxe sortiront bientôt de terre : les « Circa Condos ».

Tout n’est pas noir : le #mononc101 décomplexé que je suis a poussé un soupir de soulagement récemment. Un nouveau restaurant a ouvert ses portes intra-muros, dans une ancienne caisse Desjardins : il fut ingénieusement nommé « Alphonse ». C’est mieux que le Café Waves, aperçu dans le quartier Montcalm.

Problème profond

Ce ne sont là que des symptômes d’un problème plus profond lié au fait qu’avec les médias sociaux et l’internet, plus généralement le monde est devenu une sorte de classe d’immersion anglaise perpétuelle.

Si bien qu’un établissement comme l’École de technologie supérieure, selon ce que Le Devoir nous apprenait hier, a pratiquement ignoré un élève qui réclamait le respect de son droit d’étudier en français.

Ennemi intérieur

À l’étude de crédit du premier ministre Legault au sujet de la communauté d’expression anglaise hier, le député libéral de Jacques-Cartier, Gregory Kelley, a rappelé son idée de rouvrir la Charte de la langue française afin d’y ajouter un « droit à la gratuité des services d’enseignement du français » pour tous.

François Legault, dont on a hâte que le gouvernement annonce ses mesures pour restaurer le français langue commune, s’est réjoui de voir une personne issue de la communauté anglophone faire une telle proposition.

De nos jours, c’est en effet trop souvent les francophones honteux — par ignorance ou haine de soi — qui contribuent à angliciser le Québec, lui faisant perdre sa personnalité et sa spécificité francophone. Pas les anglophones.