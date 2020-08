Rapport accablant sur le climat malsain à l’hôtel de ville de Saint-Ambroise

Les conclusions du rapport d'enquête sur le climat malsain qui régnerait à l’hôtel de ville de Saint-Ambroise, au Saguenay, sont accablantes.

C'est à la demande de l'ancienne mairesse de Saint-Ambroise, Monique Gagnon, que la firme indépendante Solutions RH 2000 a été appelée à enquêter en 2018.

L’enquête portait plus spécifiquement sur des allégations de harcèlement psychologique formulées par l'ex-directeur général de Saint-Ambroise, Michel Perreault.

Les conclusions du rapport de 89 pages, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, confirment le bien-fondé des allégations de l'ancien directeur général. Trois conseillers municipaux, dont deux toujours en poste, auraient eu une conduite vexatoire à l'égard de M. Perreault à au moins 14 occasions, selon le document.

On y apprend que le trio aurait tenté de convaincre les autres élus de l'incompétence de M. Perreault, et de lui faire comprendre par des propos et des comportements hostiles qu'il devait quitter son poste.

Leur conduite est corroborée par d'autres élus ou employés municipaux, parfois même admis par les conseillers qui auraient été à l'origine du harcèlement.

À l'époque, la firme Solutions RH 2000 avait suggéré à la mairesse Monique Gagnon d'utiliser l'expertise du ministère des Affaires municipales pour gérer cette situation. Elle recommandait aussi à Michel Perreault de s'informer auprès de la Sûreté du Québec des recours possibles.

Elle écrit: «Les gestes posés par les trois personnes mises en cause sont intenses, fréquents et répétitifs. (...) Il faut éviter de les banaliser.»

L'ex-directeur général a finalement démissionné en 2018, et il n'est pas le seul.

C'est une douzaine de personnes qui ont quitté leurs fonctions au sein de la municipalité de Saint-Ambroise depuis la rédaction de ce rapport, dont la mairesse de l'époque, Monique Gagnon.