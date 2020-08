Sebastian Aho, un leader incontesté

Malgré leur élimination aux mains des Bruins de Boston, les Hurricanes de la Caroline ont des raisons de se réjouir du rendement de certains de leurs joueurs pendant ces séries de la Coupe Stanley. C’est le cas de Sebastian Aho, qui s’impose dorénavant comme une pièce maitresse de l’attaque des Canes.

Le joueur de centre finlandais a récolté pas moins de 12 points (3 buts et 9 aides) en huit matchs éliminatoires. Il a été particulièrement brillant contre les Rangers de New York, en série qualificative. En effet, l’attaquant de 23 ans a marqué huit points en trois matchs face à la formation new-yorkaise et a eu deux parties consécutives de trois points. Sa prestation a permis aux siens de balayer la série en trois matchs.

«Les grands joueurs se lèvent dans les grands moments et c’est ce qu’il a fait pour nous», avait reconnu l’entraineur-chef des Hurricanes Rod Brind’Amour après la série contre les Rangers. Le site SBNation a rapporté ses propos tenus lors d’un point de presse.

«Il a certainement pris de la maturité en tant que joueur de hockey. Il comprend ce qu’il a à faire pour permettre à l’équipe d’avoir du succès. Nous sommes chanceux d’avoir des gars qui placent l’équipe en premier, et c’est exactement ce qu’il fait. Il joue en équipe et, à l’évidence, il possède tout le talent du monde. On peut le voir quand il fait certains jeux. Il arrive vraiment à maturité», a poursuivi Brind’Amour.

Des promesses remplies

Les Hurricanes doivent effectivement se féliciter d’avoir répliqué à l’offre hostile du Canadien de Montréal, qui avait tenté de mettre la main sur Aho à l’été 2019. Pour le retenir, les Canes lui ont consenti un lucratif contrat de cinq ans de 42,270 millions $.

Par la suite, Aho n’a jamais ralenti. Il a poursuivi son séjour en Caroline avec une saison de 66 points (38 buts et 28 aides) en 68 matchs.

«C’est un joueur d’élite, a lancé Brind’Amour. Il ne fait que s’améliorer. Il y a de grands athlètes dans cette ligue, mais ceux qui veulent devenir meilleurs et qui travaillent fort pour y arriver sont ceux qui s'améliorent toujours. Il est l’un de ces joueurs.»

Aho avait été choisi par les Hurricanes en deuxième ronde, 35e au total, lors du repêchage 2015.