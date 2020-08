Un bel héritage

Photo courtoisie

La Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (FMNBAQ) m’indique que sa présidente-directrice générale, Lise Dubé (photo), quitte ses fonctions aujourd’hui même. À la tête de l’organisation depuis près de deux ans, Mme Dubé laisse une empreinte toute personnelle, qui permettra à la FMNBAQ de poursuivre son essor, notamment en ayant doté cette dernière d’un plan de développement adapté aux nouvelles réalités, d’outils et de pratiques philanthropiques innovantes. Grâce à sa créativité et son leadership, elle a su mener la Fondation vers un nouveau chapitre de son histoire et remporter de nombreux succès.

70 ans de mariage

Louis-Marie Bouchard, 96 ans, et Isabelle Rousseau (photo), 88 ans, de Sainte-Foy, seront fêtés aujourd’hui à l’occasion de leur 70e anniversaire de mariage. Le couple s’était en effet marié le 21 août 1950 en l’église de Les Boules (Métis). Le couple a eu 6 enfants, 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Toutes mes félicitations.

Relais Mère/Fillactive

La Corporation Medicart, un réseau de soins de médecine esthétique incluant la dermatologie et la phlébologie, a participé récemment à l’événement virtuel du Relais Mère/Fillactive, un événement phare de l’organisme Fillactive invitant des duos/trios mère-fille(s) à relever le défi de parcourir, à la course ou à la marche, un total de 20 km sur deux jours. L’équipe Medicart a réussi à amasser des dons s’élevant à 7375 $. Fillactive est un organisme de bienfaisance québécois dont la mission est d’amener les adolescentes à être actives pour la vie. Sur la photo, Julie Bédard, présidente du réseau Medicart, et sa fille, Ann-Victoria, qui ont participé au Relais Mère/Fillactive dans leur communauté du Lac-Saint-Joseph.

En souvenir

Vous souvenez-vous du Tour cycliste du Saint-Laurent, lancé à Québec en 1954 et dirigé par Yvon Guillou jusqu’en 1961 ? Établi comme la 2e course internationale après le Tour de France, le Tour du Saint-Laurent de 1958 avait réuni, au départ de Québec, des coureurs de 10 nationalités, pour une épreuve passant par Montréal et retournant vers Québec. Un premier Américain, Art Longjoe, 27 ans, de Fitchberg, Massachusetts, fut le grand vainqueur au terme d’un circuit fermé au stade municipal de Québec. Quelques semaines plus tard, Art Longjoe perdit la vie dans un accident d’auto. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Yvon Guillou, René Grossi, de Montréal, 2e au classement général du tour de 1958, et le vainqueur de ce dernier tour, Art Longjoe.

Anniversaires

Gilles Marcotte (photo), retraité de KPMG, ex-président de l’Orchestre Symphonique de Québec et du Réseau de transport de la Capitale, 81 ans... Geneviève Everell, de Sushi à la maison... Usain Bolt, sprinter jamaïcain, 34 ans... Josée Chouinard, athlète de patinage artistique et championne du Canada en 1991, 1993 et 1994, 51 ans... Carrie-Anne Moss, actrice canadienne, 51 ans... Martin Drainville, comédien, acteur et animateur, 56 ans.

Disparus

Le 21 août 2019. Dina Abdu’l-Hamid (photo), 89 ans, ancienne reine de Jordanie (1955-1957) et première épouse du roi Hussein... 2018. Barbara Harris, 83 ans, actrice américaine (Complot de famille)... 2017. Réjean Ducharme, 76 ans, écrivain québécois, auteur mythique du roman L’avalée des avalés... 2014. Steven R. Nagel, 67 ans, astronaute américain... 2013. C. Gordon Fullerton, 76 ans, astronaute américain... 2012. Don Raleigh, 86 ans, joueur de centre des Rangers de NY (1947-1956)... 2011. Guy Laflamme, 74 ans, président du CA de Meubles South Shore... 2008. Jacques Pelletier, 76 ans, fondateur de l’Observatoire ASTER de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, au Témiscouata... 2007. Albert Pineau, 85 ans, maire de Rimouski-Est (1967-1981)... 1992. Mario Verdon, 68 ans, comédien et animateur à la télévision... 1968. Germaine Guèvremont, 75 ans, romancière et auteure.