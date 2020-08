Végé burger au tempeh BBQ

Portions : 6 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

1/2 tasse de sauce BBQ

1/4 tasse de farine tout usage

2 c. à soupe de graines de lin moulues

1 c. à s. d’assaisonnement au chili à la mexicaine

2 c. à soupe de vinaigre blanc

1/2 c. à thé de sucre

1/2 oignon rouge

1 paquet de 240 g de tempeh

1 boîte de 540 ml de haricots noirs

6 pains kaiser

1 tasse de jeunes épinards

Feuille de cuisson réutilisable pour grillades (de type Cookina)

Préparation

Mélanger la sauce BBQ, la farine, les graines de lin et l’assaisonnement au chili. Dans un bol allant au four à micro-ondes, chauffer 2 c. à soupe d’eau, le vinaigre et le sucre 30 secondes. Pendant ce temps, trancher finement l’oignon. Ajouter dans la casserole et laisser reposer. Préchauffer le barbecue à puissance élevée pour atteindre environ 290 °C (550 °F). Hacher finement le tempeh. Rincer et égoutter les haricots noirs. Déposer les haricots dans une assiette et écraser à l’aide d’une fourchette. Ajouter le tempeh et les haricots écrasés dans le bol avec la sauce BBQ et mélanger. Façonner 6 galettes avec les mains en pressant. Réduire la température du barbecue pour atteindre environ 200 °C (400 °F). Placer la feuille de cuisson sur la grille du barbecue et y déposer les galettes. Fermer le couvercle et cuire 10 minutes en retournant à mi-cuisson. Une minute avant la fin de la cuisson des galettes, réchauffer les pains sur la grille. Déposer les épinards et les galettes sur la base des pains grillés. Répartir les oignons marinés. Si désiré, garnir de rémoulade au céleri-rave (Note).

Note

Pour préparer une rémoulade, râper un céleri-rave pour obtenir environ 2 tasses. Déposer dans un bol moyen et ajouter 2 c. à soupe de mayonnaise, 2 c. à soupe de yogourt grec nature, 1 c. à thé de moutarde de Dijon et 1 c. à thé de vinaigre de cidre. Mélanger, poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.

► Cette recette est meilleure préparée à la dernière minute, mais les galettes se conservent 4 jours au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.