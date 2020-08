300 emplois à pourvoir en services de garde en milieu scolaire

La pénurie dans les services de garde est encore plus marquée cette année, alors que les écoles de la région de Québec sont à la recherche de plus de 300 éducateurs ou éducatrices, à quelques jours de la rentrée.

À pareille date l’an dernier, on recensait plutôt 200 postes à pourvoir dans les écoles de la région de Québec, rapportait Le Journal. Au Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, on dénombrait hier 84 postes réguliers à pourvoir et 68 contrats de remplacement, alors que les élèves retourneront en classe le jeudi 27 août.

Des embauches devraient toutefois se faire au cours des prochains jours puisque 146 entrevues ont été réalisées cette semaine, indique la secrétaire générale, Martine Chouinard.

Impossible toutefois de garantir que tous les emplois seront pourvus à la rentrée, même si l’objectif demeure « réalisable ». « Le recrutement est exigeant et la situation est fragile », affirme-t-elle. Le défi sera par la suite de trouver du personnel pour remplacer ceux qui s’absenteront en cours d’année.

Plusieurs entrevues

Le président du Syndicat du personnel de soutien du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, Dominic Latouche, n’est pas étonné de la situation. L’an dernier, au cours de l’année scolaire, une soixantaine d’emplois étaient demeurés vacants dans les services de garde, indique-t-il.

« L’an dernier, les groupes étaient plus nombreux à cause du manque de personnel. Cette année, avec la COVID, on a peur que le nombre d’élèves par groupe ne soit pas respecté », affirme-t-il.

De son côté, le Centre de services scolaire de la Capitale a 90 emplois à pourvoir dans ses services de garde. Plusieurs entrevues sont toutefois prévues au cours des prochains jours, indique-t-on.

Au Centre de services scolaire des Découvreurs, 36 postes sont toujours disponibles, alors que sur la Rive-Sud, au Centre de services scolaire des Navigateurs, on en compte une trentaine, dont plusieurs postes à temps partiel le midi.

Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, rappelle de son côté que la pénurie dans les services de garde en milieu scolaire n’est pas un phénomène nouveau, puisque les heures de travail se limitent au début de la journée, à l’heure du dîner et après les classes.

Les problèmes de recrutement sont réels un peu partout dans la province et la pandémie complique encore un peu plus la situation cette année, selon M. Pronovost. « Il y a une absence de consignes claires, à une semaine de la rentrée », affirme-t-il.

Enseignants au rendez-vous

Dans la région de Québec, le portrait est toutefois beaucoup plus encourageant pour le recrutement des enseignants.

La très grande majorité des postes ont été pourvus au primaire et il ne reste que quelques emplois à pourvoir au secondaire, indique-t-on. Des écoles sont toutefois toujours à la recherche de psychologues scolaires et de techniciens en éducation spécialisée.