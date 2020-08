POULIN, Marie-Paule Morin



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Marie-Paule Morin, épouse de feu M. Egide Poulin. Elle demeurait au Château Sainte-Marie. La famille vous accueillera aupour recevoir vos condoléances le mercredi 26 août 2020 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Gilles Matte), Renée (Jean Racine), Brigitte (Jean- Denis Quinchon) et Marc (Lucie Pageau); ses petits-enfants: Vincent, Olivier et Julien Matte, Sarah et Joffrey Quinchon; ses belles-sœurs: Marguerite Marceau (Gérard Lachance) et Lucille Paquet (feu Marcel Morin). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Cécile (Léopold Roy), Joseph-Aimé (JeanneD'Arc Lacroix), Evariste (Gilberte Rodrigue), Emmanuel, Jeannette, Marthe (Gérard Godbout) et Carmel (Jacqueline Tardif) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Irenée (Desneiges Dupuis), Antoinette (Roland Blais), Lucia (Gérard Dion), Marthe (Laurent Pomerleau), Charles-Eugène (Jeannette Toulouse) et Liliette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Château Sainte-Marie ainsi que le Dr Christian Lessard pour les bons soins prodigués et leur grande disponibilité envers leur mère.Dons suggérés: Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) ou Fondation québécoise du cancer : https://fqc.qc.caPour renseignements: