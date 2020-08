BEAUDOIN, Monique Giroux



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 12 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Monique Giroux, épouse de M. Daniel Beaudoin. Elle demeurait à Québec (Ste-Thérèse de Lisieux). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele mercredi 26 août 2020 de 12h à 13h30.et de là au cimetière St-Grégoire de Montmorency.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Patrick (Sophie Tanguay), son frère, sa sœur et son beau-frère: Yvan, Micheline (Bernard Dufour); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin: Mireille (Jacques Fréderick), Charlotte, Louise, Vivianne, Jacques (Hélène Samson), Cécile Fortier; sa nièce préférée Chantale Frédérick ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec QC, G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca