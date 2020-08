DEFOY, Huguette Galarneau



Au C H U - C H U L, le 11 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Huguette Galarneau, épouse de feu monsieur Robert Defoy, fille de feu madame Yvonne Genest et de feu monsieur Arthur Galarneau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Eric Defoy (Natacha Dussault et sa fille Léa Gagné) et Mylaine Defoy; ses petits- enfants: Christina Villeneuve, Jonathan Defoy et Mathieu Defoy; ses frères et sœurs: feu Jeanne Bastarache (Alonzo Bastarache), Ghislaine (feu Jean-Marie St- Laurent), Gaétan (Lilian Greene), Jocelyn (Louise Leclerc), Henri (Gabrielle Tardif), Diane (feu Gilles Auger), Jean-René (Louise Chouinard), Denis (Line Charest); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Defoy: feu Raymond, Gilles (Monique Dorval), feu Ginette (Yves Cloutier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.suivi de l'inhumation des cendres au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles.La famille tient à remercier de tout cœur le personnel de l'Hôpital CHUL pour la qualité des soins prodigués à notre mère.